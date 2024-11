Rozana Naves assume como nova reitora da Universidade de Brasília

MS Mariana Saraiva

Rozana Naves é a primeira brasiliense a assumir o cargo na história da UnB - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A professora Rozana Naves tomou posse como reitora da Universidade de Brasília (UnB), nesta quinta-feira (21/11), ao lado do seu vice-reitor, Márcio Muniz. Ela substitui Márcia Abrahão, primeira mulher a liderar a instituição numa função que ocupou por dois mandatos nos últimos oitos anos. A cerimônia de transmissão de cargo aconteceu no auditório Lauro Morhy, do Instituto de Química (IQ), no campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte.

Rozana é a primeira brasiliense a assumir a UnB, numa gestão que durará até 2028. Em seu discurso, agradeceu à comunidade acadêmica pela mobilização e participação nos últimos seis meses para a construção, do que classificou, como uma proposta participativa e transformadora. “A partir de amanhã (sexta-feira, 22/11), colocaremos esse projeto em prática, com o objetivo de alcançar toda a sociedade do Distrito Federal e as redes de educação superior do Brasil e do mundo. Para que a UnB se consolide como inovadora, ousada, criativa e comprometida com os grandes desafios nacionais e globais, é essencial garantir que sua gestão e seu ambiente institucional sejam guiados por valores democráticos e ações voltadas à transformação social”, afirmou.

Por sua vez, o novo vice-reitor destacou sua gratidão e compromisso com a universidade, enfatizando a importância de retribuir o que recebeu ao longo de sua trajetória acadêmica. “O lema que nos trouxe até aqui, com a professora Rozana, foi Imagine UnB: participar e transformar. A imaginação tem o poder de transformar vidas, e é com essa inspiração que queremos transformar a UnB na universidade que sonhamos. Há 38 anos, a UnB abriu suas portas para mim. Quando cheguei aqui, em 1986, vindo das pequenas salas da PUC do Rio de Janeiro, fiquei maravilhado com o espaço e a amplitude de Brasília. A UnB nos ofereceu um lugar para sonhar, aprender e realizar. Devo tudo a esta instituição”, disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Jornada acadêmica

A professora Rozana Naves iniciou sua trajetória na UnB em 2006, ao ser aprovada em concurso para docente no Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas. No ano seguinte, assumiu a coordenação dos cursos noturnos de graduação do Instituto de Letras.

Antes disso, sua jornada acadêmica começou, em 1991, quando ingressou no curso de licenciatura em Letras na Universidade Católica de Brasília (UCB). A escolha foi motivada por seu interesse em estudos de lógica e raciocínio matemático. Em 1996, iniciou o mestrado na UnB, concluindo com a defesa de sua dissertação em 1998.