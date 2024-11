O que pode acontecer com Bolsonaro após o indiciamento da Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) vai indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por formarem uma organização criminosa para uma tentativa de golpe de Estado em 2022. O relatório deve ser entregue ainda nesta quinta-feira (21/11) no Superior Tribunal Federal (STF). E com esse relatório, um processo longo se inicia. Entenda quais serão os próximos passos desse caso.

Indiciamento



Essa primeira fase foi responsável pela obtenção de provas materiais para que a PF pudesse indiciar e fazer o relatório que indica quais foram os crimes praticados e os envolvidos. O advogado criminalista Vitor Sampaio explica no que consiste esta etapa.

"No caso, a investigação da PF, que envolveu diversas medidas como a quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras autorizadas pelo poder Judiciário, concluiu que existiu uma organização criminosa que teria atuado em 2022, de forma coordenada, para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder", explicou. Sampaio ressalta que ainda não há processo penal ou réus.

Início do processo

O processo só começa quando a Procuradoria-Geral da República (PGR) aceita o relatório da PF e oferece uma denúncia ao STF. "O processo penal se inicia tão somente quando e se o STF (em colegiado, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes) aceitar a eventual denúncia oferecida pela PGR, o que tornaria réu o ex-presidente", disse.



Para isso, primeiramente a PGR vai analisar o relatório da investigação realizada pela polícia e tomar uma de três decisões: arquivamento, nomear novas diligências (procura de novas provas) ou oferecer a denúncia. Uma vez aceita pelo STF, os denunciados se tornam réus.

"Caberá à PGR decidir se arquiva o caso, pede mais diligências ou apresenta uma denúncia (acusação formal de crimes). É ela quem tem o poder de fazer uma acusação contra o grupo, incluindo Jair Bolsonaro", concluiu.



Etapa atual



Cabe agora à PGR analisar as provas colidas pela PF e avaliar se o material é suficiente para iniciar um processo penal ou se a polícia precisará coletar mais evidências. A PF denunciou os 37 nomes por golpe de estado (4 a 12 anos de prisão), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão) e integrar organização criminosa (3 a 8 anos de prisão).