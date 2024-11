Com 2.112 vagas, Vestibular UnB 2025 ocorre neste sábado (23) e domingo (24/11)

JG Júlia Giusti*

Vestibular UnB 2025 conta com 14.528 inscritos, concorrendo a 2.112 vagas - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O vestibular tradicional da Universidade de Brasília (UnB) 2025 chegou ao total de 14.528 inscritos, que vão disputar 2.212 vagas para cursos de graduação. As provas serão divididas em dois dias: neste sábado (23/11) e domingo (24/11), contando com questões de todas as áreas do conhecimento, incluindo língua estrangeira, e redação em língua portuguesa. O ingresso na UnB está previsto para o 1° semestre de 2025, com início em 24 de março.

Além do Distrito Federal, as provas serão aplicadas nas cidades de Formosa (GO), Goiânia, Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG). Os portões serão abertos às 11h30 e fechados às 12h30, com início dos testes às 13h e duração de cinco horas.



Entre as formas de ingresso, estão o Sistema Universal, Sistema de Cotas para Escolas Públicas e Sistema de Cotas para Negros. No total, o vestibular concentra 25% do total de vagas para entrar na UnB, dividindo espaço com o Acesso Enem UnB e o Programa de Avaliação Seriada (PAS).



Avaliações

No primeiro dia de prova, os candidatos devem resolver 30 questões de língua estrangeira, escolhidas entre inglês, espanhol ou francês, 120 itens de língua portuguesa e ciências humanas e uma redação. Já no segundo dia, serão 150 questões de matemática e ciências da natureza.



“Os itens das provas de conhecimentos I, II e III avaliarão habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, síntese e avaliação e valorizando a capacidade de raciocínio”, informa o edital do vestibular.



De acordo com o documento, as questões serão de quatro tipos: A, B, C e D. No primeiro caso, os inscritos vão responder itens de certo ou errado, que atribuem pontuação positiva ou negativa a depender da concordância com o gabarito oficial. O segundo tipo se refere a questões que envolvem cálculos, sem pontuação negativa caso o candidato erre o item. O tipo C são questões de múltipla escolha, que atribuem pontuação positiva de dois pontos em caso de acerto e negativa de -0,667. Já o D envolve itens abertos, podendo ser discursivos, cálculos ou desenho de gráficos, por exemplo.



Preparação



Manuela Bastos Mariath, 21 anos, está se preparando para prestar o vestibular da UnB para medicina, curso mais concorrido na universidade atualmente, com 212 candidatos por vaga. “Prestar o curso mais concorrido da UnB não é fácil, você se sente pressionado e nervoso para saber o que vai cair e se é o que você tem mais facilidade”, conta.

Manuela Bastos Mariath, 21 anos, se prepara para prestar o vestibular da UnB para medicina (foto: Arquivo pessoal)

Desde 2021, ela vem estudando para alcançar o sonho de ser médica, também fazendo vestibular para outras universidades, além do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Sua rotina de estudos envolve aulas e mentorias com professores no cursinho Reciclagem Educacional, realização de questões de provas e simulados, aprimorando os métodos de aprendizagem.



“Minha rotina de estudos variou muito ao longo dos anos, fui ajustando tudo que via que não dava certo ou que não me ajudava muito. Hoje, foco mais em resolver questões, analisar e corrigir os erros e fazer muitos simulados”, compartilha a candidata.



Tendo prestado o vestibular da UnB em anos anteriores, Manuela espera que a prova mantenha o padrão de cobrança: “É uma prova bem conteudista e objetiva, que exige muito preparo ao longo do ano, tanto de estudo quanto emocional, o que a torna tão desafiadora”. Em relação ao curso de medicina na UnB, ela espera que “seja completo, desde o teórico até à comunicação com o paciente”.



Resultados



O gabarito oficial preliminar do vestibular será divulgado em 26 de novembro. Já o resultado final nas provas de conhecimentos, questões do tipo A, B e C, estará disponível em 16 de dezembro, enquanto para as do tipo D e a redação, está previsto para 3 de janeiro de 2025. A partir de 3 de fevereiro, será divulgada a relação dos candidatos selecionados, iniciando-se a convocação para o registro acadêmico em primeira chamada para o ingresso na UnB.



*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues