UnB publica editais dos vestibulares para ingresso em 2025, confira

RP Raphaela Peixoto

É possível ingressar por meio dos sistemas de concorrência universal, cotas para negros e cotas para escolas públicas - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Foi divulgado nesta terça-feira (30/7) o edital de abertura do vestibular tradicional e do vestibular para licenciatura em Língua de Sinais Brasileira (Libras) para ingresso no primeiro semestre da Universidade de Brasília em 2025. São oferecidas 2152 vagas, nos dois processos. As oportunidades são distribuídas para os quatro campi da instituição, nos turnos diurno e noturno.

Será admitida a inscrição somente via internet, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador da seleção, no período entre os dias 9 de agosto e 2 de setembro. Candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 165. É possível ingressar por meio dos sistemas de concorrência universal, cotas para negros e cotas para escolas públicas.

"As provas de conhecimentos abrangerão os objetos de conhecimento do vestibular, de modo pleno,

que serão aqueles que se esperam desenvolvidos no ensino médio, de acordo com as DiretrizesCurriculares Nacionais para o ensino médio", afirma o edital.

A aplicação das provas do o vestibular tradicional está marcada para os dias 23 e 24 de novembro. E, a prova do vestibular de libras, também ocorrerá em 24 de novembro. As provas serão realizadas no Distrito Federal e nas cidades de Formosa/GO, Goiânia/GO, Valparaíso/GO e Uberlândia/MG.