Tema da redação do vestibular da UnB aborda IA e pensamento crítico

Candidatos antes da aplicação da prova deste sábado: expectativa - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

temática da inteligência artificial (IA). O primeiro dia de provas do vestibular da UnB ocorreu neste sábado (23/11). Ao todo, 14.528 pessoas se inscreveram e irão disputar 2.212 vagas para cursos de graduação.

A prova de redação do vestibular da Universidade de Brasília (UnB) abordou o pensamento crítico em meio à Como questão de redação, os candidatos tiveram de escrever um textos dissertativo-argumentativo posicionando-se a respeito de trecho de um trecho extraído e adaptado de entrevista de Noam Chomsky ao jornal português Público.

Confira o trecho: "A IA, tal como é entendida atualmente, é um projeto corporativo que visa reunir conteúdos para serem usados por sistemas de simulação em grande escala. De que vale compreender o que quer que seja quando se pode analisar um sem fim de dados e prever o que vai acontecer? Este é o mais radical ataque ao pensamento crítico, à inteligência crítica e particularmente à ciência que eu alguma vez vi".

Além da prova de redação, os candidatos tiveram de responder 30 questões de língua estrangeira, escolhidas entre inglês, espanhol ou francês, 120 itens de língua portuguesa e ciências humanas. No segundo dia, neste domingo (24/11), serão 150 questões de matemática e ciências da natureza.

Vestibular da UnB

O processo seletivo da Universidade de Brasília será para ingresso em vagas na UnB para o 1° semestre de 2025, com início em 24 de março. Além do Distrito Federal, as provas serão aplicadas nas cidades de Formosa (GO), Goiânia, Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG). Os portões serão abertos às 11h30 e fechados às 12h30, com início dos testes às 13h e duração de cinco horas.



Entre as formas de ingresso, estão o Sistema Universal, Sistema de Cotas para Escolas Públicas e Sistema de Cotas para Negros. No total, o vestibular concentra 25% do total de vagas para entrar na UnB, dividindo espaço com o Acesso Enem UnB e o Programa de Avaliação Seriada (PAS).