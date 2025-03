Prêmio IEL de Talentos da Construção 2025 tem inscrições abertas até 31 de maio

CB Correio Braziliense

Prêmio IEL de Talentos da Construção 2025 distribui de 5 a 15 mil reais aos vencedores - (crédito: Divulgação)

*Júlia Christine

A construção civil está no centro dos debates sobre sustentabilidade e inovação no Brasil e no mundo. Buscando aproximar a academia da indústria, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) lançou a edição 2025 do Prêmio IEL de Talentos da Construção, que premiará estudantes de engenharia civil, arquitetura e urbanismo com ideias inovadoras para minimizar os impactos das mudanças climáticas.

Com inscrições abertas até 31 de maio, a competição desafia universitários de todo o Brasil a propor soluções criativas em duas categorias: Cidades e Edificações. Os melhores projetos serão apresentados no Rio Construção Summit 2025, maior evento do setor na América Latina, que acontece entre 24 e 26 de setembro no Rio de Janeiro.

Podem se inscrever estudantes a partir do 4º período (cursos semestrais) ou do 2º ano (cursos anuais) matriculados em instituições de ensino superior brasileiras. O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial do prêmio: portaldaindustria.com.br/iel/canais/premio-iel-da-construcao.

Construção sustentável

O prêmio deste ano tem como tema “O setor da construção e seu papel frente às mudanças climáticas”, uma abordagem que reforça a necessidade de soluções sustentáveis para a infraestrutura urbana. As equipes, compostas por três a cinco estudantes e um professor orientador, poderão apresentar propostas voltadas à infraestrutura urbana, mobilidade, materiais sustentáveis, eficiência energética e economia circular, entre outros tópicos.

“O Prêmio IEL Talentos da Construção surge como uma oportunidade para dar visibilidade a iniciativas inovadoras de alunos e professores. Nossa meta é incentivar o surgimento de novas ideias que possam propor soluções para os desafios da construção civil”, afirma Marcos André Farias de Oliveira, especialista em Projetos Especiais da Casa Firjan.

Premiação e reconhecimento

Os projetos serão avaliados por uma comissão formada por especialistas da indústria da construção, que analisarão relevância, originalidade, sustentabilidade e escalabilidade para o mercado. As três melhores equipes de cada categoria receberão prêmios em dinheiro: 1º lugar, R$ 15 mil; 2º, R$ 10 mil; e 3º, R$ 5 mil.

Além disso, o projeto mais votado pelo público entre julho e setembro receberá uma honraria de engajamento, que inclui 40 horas de consultoria especializada em áreas como proteção de propriedade intelectual, gestão de inovação e empreendedorismo, auxiliando na transformação da ideia em um projeto viável.

Para Marcelo Kaiuca, presidente do Fórum Setorial da Construção Civil da Firjan, a participação no Rio Construção Summit 2025 é uma das grandes oportunidades oferecidas pelo prêmio. “O evento reúne empresários, autoridades e especialistas do setor. Para os vencedores, é uma chance única de apresentar suas ideias para líderes da indústria e expandir suas conexões profissionais”, destaca.

*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues