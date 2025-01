Inteligência Artificial é tema de novos cursos na área de TI do Senac

BL Bianca Lucca

Cursos de tecnologia da informação acompanham os avanços socioeconômicos - (crédito: CNI/Divulgação)

Segundo dados da Econodata e Novo Caged, o setor de tecnologia da informação (TI) apresenta um crescimento acelerado e desenvolvimento de diversas áreas de estudo. Com cerca de três mil empresas registradas no DF e 30 mil pessoas empregadas, a TI concentra 6% da força de trabalho da região. Estimado em torno de R$ 2,5 bilhões em movimentação financeira no DF, só do setor de TI. Todos esses dados são de janeiro a novembro de 2024.

Leia também: Sisu 2025: Quem pode participar e como funciona a seleção

Pensando nessa evolução, o Senac-DF oferece para 2025, 34 cursos de qualificação para a área da tecnologia. As novidades ficaram para os cursos: Técnico em Segurança Cibernética; Técnico em Ciência de Dados; e Técnico em Inteligência Artificial (IA).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em registro do Senac-DF, evidencia-se um aumento de 80% de matrículas em TI, quando 3.093 pessoas se interessaram pela área em 2024, em comparativo com 2022, que totalizou 1.717 matrículas. Os alunos de idade média de 25 anos são representados 73% por homens.

Para mais informações e inscrições dos cursos disponibilizados em 2025, acesse o site oficial do Senac-DF.