UnB abre inscrições para vestibular de licenciatura em educação do campo

MR Marina Rodrigues

Vestibular de licenciatura em educação do campo busca atender a demanda educacional da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF) - (crédito: Reprodução)

A Universidade de Brasília (UnB) lançou o edital do vestibular para o curso de licenciatura em educação do campo, com ingresso previsto para o segundo semestre letivo de 2025. A seleção oferece um total de 60 vagas, distribuídas entre as habilitações em ciências da natureza, matemática e linguagem. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 1º de abril por meio do site do Cebraspe.

A seleção é voltada para candidatos que tenham concluído ou estejam na fase final do ensino médio, desde que não possuam formação em nível superior. Além disso, os inscritos devem se enquadrar em, pelo menos, uma das condições estabelecidas no edital.

A avaliação dos candidatos será feita por meio de uma prova de redação em Língua Portuguesa, marcada para o dia 4 de maio. As cidades que sediarão a aplicação do exame são Buritis (MG), Cavalcante (GO), Flores de Goiás (GO) e Planaltina (DF). A divulgação da lista de aprovados em primeira chamada e a convocação para o registro acadêmico on-line estão previstas para 7 de julho.

Os interessados podem acessar o edital completo e obter mais detalhes no site do Cebraspe: https://www.cebraspe.org.br/vestibulares/EDUCAMPO_25. Também é possível entrar em contato com a Central de Atendimento ao Candidato pelo telefone (61) 3448-0100, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30.

Escolas do campo

A UnB considera como escolas do campo aquelas localizadas em áreas classificadas como rurais pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, também podem ser incluídas instituições situadas em zonas urbanas, desde que atendam majoritariamente populações cuja base social e econômica esteja vinculada ao trabalho rural.

O processo seletivo tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior público e gratuito, promovendo a formação de professores para atuar na educação básica de escolas rurais. A iniciativa busca atender a demanda educacional da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF), além de municípios do norte goiano, leste goiano e noroeste de Minas Gerais.

Serviço

Vestibular UnB para licenciatura em educação do campo

Vagas: 60 (habilitações em ciências da natureza, matemática e linguagem)

Inscrições: De 10 de março a 1º de abril, no site do Cebraspe

Prova: 4 de maio

Resultado: divulgação da primeira chamada em 7 de julho