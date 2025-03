Greve na UnB: Biblioteca Central fecha por tempo indeterminado

A Biblioteca Central da Universidade de Brasília (BCE/UnB) anunciou nesta quinta-feira (20/3) o fechamento por tempo indeterminado, a partir das 18h. A paralisação se dá devido à greve dos servidores técnico-administrativos da universidade , aprovada em assembleia geral do sindicato da categoria (Sintfub) no último dia 11 de fevereiro.

A biblioteca informou, em aviso publicado no Instagram, que permanecerá fechada em apoio ao movimento “pelo cumprimento efetivo da transição em julgado que garante o pagamento da parcela de 26,05% na remuneraç ão dos servidores ” — pauta da greve que começou nesta quinta. O comunicado salienta que “multas não serão cobradas no período”.

Ao Correio, a UnB enviou uma nota em que afirma reconhecer e respeitar “o direito de greve dos servidores técnicos da instituição”, além de manter “diálogo com a categoria”. A instituição confirma que as datas do calendário acadêmico permanecem as mesmas, com início do primeiro semestre letivo deste ano na segunda-feira (24/3).