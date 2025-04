Flávio Dino ministra aula magna e recebe título Honoris Causa na UFPE

MR Marina Rodrigues

Ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino receberá título de Doutor Honoris Causa pela UFPE. Cerimônia contará com a presença do reitor, Alfredo Gomes, e do vice-reitor, Moacyr Araújo - (crédito: Fellipe Sampaio /SCO/STF)

Em 5 de maio, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) dará início ao semestre letivo 2025.1 com uma aula magna ministrada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, cujo tema será “O impacto das novas tecnologias no mundo do trabalho”. O evento, gratuito e aberto à comunidade, ocorrerá às 9h30 na Concha Acústica Paulo Freire, no câmpus Recife da UFPE, na Cidade Universitária.

Além da aula inaugural, Dino será agraciado com o título de Doutor Honoris Causa pela UFPE, honraria concedida a personalidades que se destacam por suas contribuições relevantes à universidade, à ciência, às letras, às artes, à cultura ou à sociedade. A cerimônia contará com a presença do reitor, Alfredo Gomes, e do vice-reitor, Moacyr Araújo, que farão a recepção dos novos estudantes.

Há mais de 35 anos na carreira pública, Flávio Dino formou-se em direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) em 1990, com mestrado em direito público pela UFPE entre 1999 e 2001. Atuou como professor universitário na UFMA e na Universidade de Brasília (UnB), além de ter exercido cargos no Judiciário e no Executivo. Foi juiz federal, juiz auxiliar da Presidência do STF, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, deputado federal, presidente da Embratur, governador do Maranhão, senador e ministro da Justiça e Segurança Pública. Em fevereiro de 2024, tomou posse como ministro do STF.