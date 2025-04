Escola Canadense de Brasília promove feira de ciências, matemática e design

CB Correio Braziliense

Evento destaca o protagonismo estudantil e a aplicação prática do conhecimento em atividades interdisciplinares. - (crédito: João Macedo/Agência MiThi)

A Escola Canadense de Brasília lança, entre os dias 28 e 30 de abril, a Math, Science & Design Fair 2025, evento que celebra a criatividade, a investigação científica e o pensamento crítico de seus alunos do ensino fundamental II. Durante três dias, as turmas do 6º ao 9º anos apresentarão projetos desenvolvidos em sala de aula, promovendo o protagonismo estudantil e a conexão entre teoria e prática.

A programação será dividida por turnos e séries, com visitas organizadas ao longo do dia para que pais e familiares possam acompanhar de perto as criações dos estudantes. Entre os temas abordados estão fontes de energia renovável; qualidade da água; sustentabilidade; biodiversidade; compostagem; robótica; matemática aplicada e design de soluções para problemas reais. O evento também estimula a integração entre diferentes áreas do conhecimento, em linha com a filosofia de ensino interdisciplinar da escola.



Para Vitor Ramos, diretor da Escola Canadense de Brasília, a feira vai além de uma exposição: “A Math, Science & Design Fair é uma celebração do pensamento investigativo e da curiosidade dos nossos alunos. Ao trabalharem em equipe para resolver problemas e propor soluções, eles não apenas desenvolvem habilidades acadêmicas, mas também competências essenciais para o mundo contemporâneo, como colaboração, comunicação e responsabilidade social.”



A feira ocorre simultaneamente com a semana do IB PYP Open House para os alunos da educação infantil e anos iniciais, fortalecendo o compromisso da instituição com uma formação integral, do aprendizado bilíngue à vivência prática dos conteúdos. Toda a comunidade escolar está convidada a participar.



Não perca:

Escola Canadense de Brasília – Unidades Sudoeste e Águas Claras

Datas: 28 a 30 de abril de 2025

Horários conforme cronograma por série e turno

Informações: +55 (61) 9276-4957