Djamila Ribeiro é 1ª brasileira a lecionar no programa Martin Luther King, no MIT

Djamila Ribeiro - (crédito: Divulgação/Mari Franco)

A escritora brasileira Djamila Ribeiro foi convidada pela Massachusetts Institute of Technology (MIT) para lecionar em programa que homenageia o ativista Martin Luther King Jr. Djamila é a primeira brasileira a receber o convite para ser professora convidada no programa, que leva o nome do líder estadunidense.

Em publicação no Instagram, ela explicou que o convite é para lecionar por um ano, podendo renovar para mais um. A escritora pontua ainda que um semestre de cada ano é sabático. “Eu nunca tive isso, brinco que nunca tive um final de semana sabático. Concluí graduação e mestrado entre trabalhos, maternidade, ativismo, perrengue”, conta. “Poder viver isso é uma grande conquista que abraço com muita gratidão”.

Djamila Ribeiro é filósofa e mestra em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Coordenadora da organização Feminismos Plurais, a pesquisadora ganhou projeção internacional como autora de livros sobre racialidade e gênero. É escritora dos livros Quem tem medo do Feminismo Negro? (2018) e Pequeno manual antirracista (2019).

Segundo Djamila, a indicação para integrar a equipe do MIT veio pelo Departamento de Estudos Mulheres e Gênero, por meio do pesquisador Joaquin Terrones. “Para minha felicidade, mais três departamentos endossaram o meu nome: Filosofia, Literatura e Arquitetura e Urbanismo”, relata. “O próximo passo seria aguardar a votação do colegiado. E eis que meu nome foi aprovado por unanimidade”.

A pesquisadora é professora convidada de outra instituição estadunidense, a New York University (NYU).

Criado em 1991, o Programa de Professores e Acadêmicos Visitantes Dr. Martin Luther King Jr. busca "pioneiros na liberdade humana, acadêmica, científica e religiosa". Aos longo das décadas, a equipe já contou com cerca de 160 pesquisadores de diferentes áreas do MIT.