UCB abre 1° Feira de Carreiras com a presença de 30 empresas e órgãos públicos

O evento vai acontecer no período da manhã e da noite no campus de Taguatinga da UCB - (crédito: UCB / Divulgação)

O câmpus de Taguatinga da Universidade Católica de Brasília (UCB) recebe, na próxima terça-feira (13/5), a 1ª Feira de Carreiras da faculdade e vai oferecer oportunidades de emprego, estágio, programa de trainee, palestras, rodas de conversa e orientação profissional. A feira será gratuita e aberta ao público, e ocorrerá em dois turnos: das 9h às 13h e das 18h às 21h30, as inscrições podem ser realizadas pelo site: conteudo.ucb.br/feira-de-carreiras-ucb.

São mais de 30 empresas e órgãos públicos que confirmaram presença, entre elas: JBS, Leroy Merlin, Bluefit Academia, Hospital Daher, Neoenergia e Câmara dos Deputados, além das empresas de recrutamento B2HR Pessoas & Estratégias e Contrata Certo. Os estandes vão contar com oportunidades de emprego, estágio e trainee, onde o público poderá interagir diretamente com os contratantes.

A programação também contará com palestras e rodas de conversa com especialistas em recursos humanos e mercado de trabalho. Entre os palestrantes destacados estão: Rose Mary Barbosa, do grupo SOMA, que falará sobre “Como se inserir no mercado de trabalho?“; Eneida Ferreira Matias, do instituto de previdência Postalis, com “Dinheiro para curtir a vida”; e Willian Malvesi, coordenador do curso de MBA em IA com Machine Learning para Negócias da Católica, que comentará a preocupação comum de “A IA irá roubar o meu emprego?”.

De acordo com a coordenadora do UCB Carreiras, Gabrielle Garcia, a feira de carreiras aparece como uma oportunidade valiosa para os estudantes: “Essa é a primeira vez que a UCB reúne, em um único dia, mais de 30 grandes empresas com ofertas de vagas. Isso fortalece significativamente a carreira dos estudantes e mostra a contribuição concreta da Universidade para a inserção no mundo do trabalho. Nosso objetivo é aproximar academia e mercado, proporcionando experiências reais que façam diferença no futuro profissional dos nossos alunos”.