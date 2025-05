Projeto de metaverso da UCB apresenta filme VR 360º sobre mitos do povo Yawanaw

CB Correio Braziliense

O laboratório propõe a colaboração entre pesquisadores e representantes indígenas - (crédito: UCB / Divulgação )

Buscando diálogo entre o conhecimento indígena ancestral e a inovação tecnológica, o projeto LAB Metaverso UCB estuda inovações educacionais, culturais e tecnológicas. O seu lançamento ocorre em 15 de maio no câmpus de Taguatinga da Universidade Católica, com a exibição do filme em VR 360°, realizado pelos pesquisadores da universidade em aliança com as lideranças da aldeia Mutum, do povo Yawanawá, com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).

A exposição do projeto, que ocorrerá no auditório do Bloco K da Universidade Católica de Brasília (Câmpus Taguatinga), conta com a participação dos estudantes de graduação dos cursos da Comunicação, e mestrandos em Inovação em Comunicação e Economia Criativa que estão envolvidos na pesquisa. A comunidade acadêmica e convidados especiais também foram convidados para o lançamento do projeto, que busca preservar valores e linguagens da cultura nativa ancestral, e potencializá-los por meio da tecnologia.

A interação cultural por meio do metaverso é o objetivo principal dos pesquisadores, inspirados pelo Manifesto do Futuro Ancestral da professora Florence Dravet, coordenadora do laboratório. Outras atividades propostas pelo grupo são as interações virtuais dedicadas às etnias Pataxó, Yawanawá e Tukano, e uma oficina de imersão onírica, onde os participantes exploram ferramentas de inteligência artificial com o objetivo de gerar imagens baseadas em descrições de sonhos, assim criando uma exposição coletiva.

Mais informações do LAB Metaverso UCB podem ser encontradas no site: https://labmetaverse.com.br/