Dicionário temático tem biografia de acadêmicas do centro-oeste

Algumas das autoras e biografadas mulheres da Comunicação DF - (crédito: Cedido ao Correio)

Mulheres acadêmicas, fundadoras e consolidadoras da comunicação na Região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal) tem suas biografias registradas no dicionário inédito Mulheres da Comunicação – Região Centro-Oeste.

A iniciativa é parte de um projeto latino-americano, o Projeto Mujeres de la comunicación, o qual produz biografias de mulheres da comunicação na América Latina.

O dicionário de Mulheres da Comunicação do Centro-Oeste foi lançado nesta quarta-feira, 30 de abril, com transmissão pelo YouTube no canal do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Poder da Universidade Federal de Mato Grosso (PPGCOM/UFMT). Também foi realizada uma sessão presencial na UnB.

O lançamento do primeiro volume da Coleção Mulheres da Comunicação contou com a conferência do professor e pesquisador colombiano da Universidad de Los Andes, Dr. Omar Rincón, diretor da Fundação Friedrich Ebert para a América Latina, também responsável pela coordenação geral do projeto.

No Brasil, o projeto Mulheres da Comunicação tem cinco volumes, representando cada região do País. São 27 equipes empenhadas em resgatar parte importante da atuação das mulheres no cenário diverso que constituiu o campo brasileiro da comunicação.

A coordenação nacional do projeto é conduzida pelas professoras dra. Nilda Jacks e dra. Lírian Sifuentes e pelo professor dr. Guilherme Libardi. A coordenação regional do Centro-Oeste foi conduzida pelas professoras dra. Dione Oliveira Moura (UnB) e professora dra. Márcia Gomes (UFMS) e pelo dr. Benedito Dielcio Moreira (UFMT).