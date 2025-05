UnB abre exposição no Museu de Arte de Brasília, a partir desta quarta (14/5)

CB Correio Braziliense

UnB, em 1977 - (crédito: Arquivo Central - Atom UnB)

A Universidade de Brasília (UnB) participa da exposição coletiva dedicada à fotografia no Museu de Arte de Brasília (MAB), localizado no Setor de Hotéis e Turismo Norte (SHTN), desta quarta-feira (14/5) até 22 de maio, das 10h às 19h. A mostra integra a programação do Festival Internacional Brasília Photo Show e celebra os 63 anos da instituição.

Com o título “UnB, 63 anos: bem comum, patrimônio vivo”, a exposição apresenta um recorte da vibrante vida universitária entre as décadas de 1960 e 1990, por meio de imagens que dialogam com o presente. O material foi selecionado a partir do acervo fotográfico do Arquivo Central da UnB (ACE/UnB).

A curadoria é de Gregório Soares Rodrigues, da Diretoria de Difusão Cultural do Decanato de Extensão (DDC/DEX/UnB), com produção executiva de Eleudo Esteves de Araújo Silva Júnior, do gabinete da Vice-Reitoria (VRT/UnB), e apoio técnico de Vinícius de Oliveira Coelho (ACE/COAP/UnB).

A iniciativa é uma ação conjunta do Brasília Photo Show, Decanato de Extensão da UnB e gabinete da Vice-Reitoria da UnB. A montagem é do Brasília Photo Show, e a impressão das obras ficou a cargo da Gráfica Movimento.