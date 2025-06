IgesDF abre novos processos seletivos com salários de até R$ 12,7 mil

CB Correio Braziliense

As vagas são para formação de cadastro reserva e contemplam diferentes perfis profissionais - (crédito: Divulgação: Sindate - DF)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) está com inscrições abertas para novos processos seletivos destinados à formação de cadastro reserva de profissionais da saúde. Entre os cargos ofertados, há vagas para técnico de enfermagem, cirurgiões-dentistas, enfermeiros, médico ortopedista e analista na área de ensino. As inscrições seguem até 15 de junho e devem ser feitas pelo site: https://shre.ink/eHoZ.

Com salários que podem chegar a R$ 12.744,02, os profissionais selecionados poderão atuar em unidades como o Hospital de Base, o Hospital Regional de Santa Maria, o Hospital Cidade do Sol e nas 13 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Todos os cargos incluem benefícios como auxílio-transporte, auxílio-alimentação, clube de descontos, abono semestral e folga no dia do aniversário.

Os editais, disponíveis no site oficial do IgesDF, apresentam os requisitos obrigatórios e desejáveis para cada função, além de informações sobre tipo de vínculo, carga horária e critérios de pontuação. Em geral, é exigida experiência mínima de seis meses na área de atuação.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá