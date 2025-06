Prazo para inscrições do Enem 2025 é prorrogado até 13 de junho

GS Giovanna Sfalsin

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, na madrugada deste sábado (7/6), a prorrogação do prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Agora, os interessados terão até o dia 13 de junho para se inscrever.

A alteração no cronograma, feita por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), também estende o prazo para solicitação de atendimento especializado e tratamento por nome social, que pode ser feita até a mesma data.

A decisão, de acordo com a pasta, tem o objetivo de garantir que mais estudantes possam participar da principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. O MEC também informou que realizará uma mobilização nacional nos estados para incentivar novas inscrições.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde o exame ocorrerá em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, marcada para ocorrer em Belém no mesmo período da aplicação regular.

Moradores dessas três cidades que quiserem fazer a prova nas datas regulares ainda podem optar por outro município de aplicação no momento da inscrição.

Novas datas

Com a prorrogação, o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 85, poderá ser feito até o dia 18 de junho. Estão disponíveis as opções de pagamento por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito, diretamente pela Página do Participante. Estudantes isentos não precisam gerar boleto, mesmo que não tenham solicitado previamente a isenção, como no caso dos concluintes da rede pública.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente pela Página do Participante, com acesso por meio da conta Gov.br. Quem esqueceu a senha pode recuperá-la seguindo as orientações da plataforma.

Informações

Inscrições: até 13 de junho

Pagamento da taxa de inscrição: até 18 de junho

Pedidos de tratamento por nome social: até 13 de junho

Solicitações de atendimento especializado: até 13 de junho

- Resultados das solicitações: 20 de junho