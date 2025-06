UnB convoca 2.113 aprovados via acesso Enem em primeira chamada

CB Correio Braziliense

Os candidatos aprovados deverão realizar o registro acadêmico on-line dentro do prazo previsto na Agenda do Calouro - (crédito: Instagram)

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, na tarde desta segunda-feira (10/6), a lista de aprovados na primeira chamada do processo seletivo via acesso Enem 2025. Os 2.113 nomes dos selecionados podem ser consultados por meio do link: https://encurtador.com.br/lKYKI.

Os candidatos aprovados deverão fazer o registro acadêmico on-line entre esta quarta-feira (11/6) e sexta (13/6). O procedimento deve ser feito pelo site do Cebraspe, por meio do envio das imagens legíveis dos documentos solicitados.

Entre os documentos exigidos estão: documento de identidade com foto (como RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho ou outras identificações reconhecidas por lei), CPF e certificado de conclusão do ensino médio. Também são aceitas declarações ou certidões, inclusive da Educação de Jovens e Adultos (EJA), desde que o aluno tenha completado 18 anos ou mais na época da conclusão.

O edital de resultado provisório do registro acadêmico on-line tem divulgação prevista para 24 de junho de 2025, no mesmo endereço eletrônico do Cebraspe. É fundamental que os aprovados acompanhem todas as etapas e prazos disponíveis na Agenda do Calouro, que pode ser acessada pelo link: https://encurtador.com.br/9Xvah.

A UnB também informa que poderá haver chamadas subsequentes para o preenchimento de vagas remanescentes. Essas convocações acontecerão apenas nos casos em que os candidatos selecionados na chamada anterior perderem a vaga por não concluírem o registro acadêmico, ou se formalizarem a desistência.



*Estagiária sob supervisão de Ana Sá