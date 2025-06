IFB oferta 240 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio

JC Júlia Christine*

Oportunidade voltada a quem busca qualificação profissional e escolarização ao mesmo tempo - (crédito: Divulgação IFB)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com 240 vagas gratuitas abertas para cinco cursos técnicos Integrados ao ensino médio, voltados para jovens e adultos na modalidade Proeja. As aulas serão presenciais no período noturno, e as inscrições podem ser feitas até 20 de junho de 2025, de forma gratuita, pelo site: processoseletivo.ifb.edu.br.

As vagas são destinadas a pessoas com 18 anos ou mais que tenham concluído apenas o ensino fundamental e que desejam retomar os estudos cursando o ensino médio junto com uma formação técnica. É uma oportunidade voltada a quem busca qualificação profissional e escolarização ao mesmo tempo.

Os cursos disponíveis são nas áreas de administração, edificações, modelagem do vestuário, restaurante e bar, e produção de áudio e vídeo. Todos eles serão oferecidos em formato presencial e no turno da noite, facilitando o acesso de quem trabalha durante o dia.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de sorteio eletrônico, marcado para 17 de julho de 2025. O processo será conduzido pelo Sistema de Gestão de Processo Seletivo (SGPS). O resultado final, com a homologação dos selecionados, será publicado no site oficial do IFB (www.ifb.edu.br) em 21 de julho, a partir das 18h.

Para ter acesso ao edital completo e a mais informações sobre o processo seletivo acesse: https://ifb.edu.br/estude-no-ifb/processo-seletivo-2025-2.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá