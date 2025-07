Inep publica edital para o Enamed 2025

CB Correio Braziliense

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, na última quinta-feira (26/6), no Diário Oficial da União (DOU), o edital n.º 81, que estabelece as diretrizes, os procedimentos e o cronograma do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025. Inscrições começam na próxima segunda-feira (7/7) e vão até 18 de julho, pelo Sistema Enamed. Prova será aplicada em 19 de outubro

Promovido pelo Ministério da Educação (MEC) e aplicado pelo Inep, o exame tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes de medicina. A participação no Enamed é obrigatória para o estudante habilitado e inscrito pelo coordenador de curso como concluinte de graduação em medicina avaliado no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025, e voluntária para os demais interessados em utilizar os resultados nos processos seletivos das especialidades médicas de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).

A prova contará com 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com quantidade idêntica para cada uma das áreas da medicina abordadas. Além disso, também comporão o exame: o questionário para o estudante concluinte do curso de medicina inscrito no Enade; o questionário contextual para os demais participantes; e o questionário de percepção de prova.

O exame será conduzido com base nos critérios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), e os resultados serão utilizados na formulação de políticas públicas voltadas à formação médica no Brasil.

O exame garante recursos de acessibilidade e tratamento por nome social, mediante solicitação no ato da inscrição. Estudantes com deficiências, transtornos ou condições específicas, bem como gestantes, lactantes e idosos podem requerer atendimento especializado, conforme as regras estabelecidas no edital. Confira o edital do exame.