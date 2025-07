MEC abre Inscrições para o Fies na próxima segunda-feira (14/7)

CB Correio Braziliense

O Fies tem o objetivo de financiar alunos de ensino superior provado - (crédito: Divulgação/MEC)

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fiel), programa do Ministério da Educação (MEC), que financia estudantes do ensino superior particular, serão abertas na próxima segunda-feira (14/7). O prazo termina em 18 de julho.Os intressados podem se candidatar gratuitamente por meio do Portal Acesso Único.

Podem participar alunos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, e obtiveram uma média de no mínimo 450 pontos. Os candidatos também devem ter renda bruta familiar per capita de até três salários mínimos, neste ano, o MEC está oferecendo mais de 112 mil vagas de financiamento pelo Fies, com as oportunidades do primeiro e segundo semestre.



Os resultados da pré-seleção serão divulgados em 29 de julho, quando os alunos selecionados poderão efetuar a inscrição na opção de turno e instituição de ensino disponibilizada no resultado. Os estudantes pré-selecionados deverão acessar a plataforma Fies Seleção para finalizar sua inscrição de 30 de julho a 1° de agosto.



Leia também: