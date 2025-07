UFRJ divulga comunicado sobre comentário de professor contra filha de Justus

CB Correio Braziliense

Marcos Dantas é professor aposentado da Escola de Comunicação da UFRJ (ECO) - (crédito: Reprodução)

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Escola de Comunicação da UFRJ (ECO) publicaram nota conjunta esclarecendo que o professor Marcos Dantas Loureiro, que postou comentário desejando a morte da filha do empresário Roberto Justus, é docente aposentado da instituição. "As postagens publicadas pelo mesmo em suas redes sociais digitais expressam suas opiniões pessoais", diz o comunicado.

O comentário de Marcos Dantas foi compartilhado em resposta a uma publicação do perfil PopOnze, que divulgava fotos da família do empresário Roberto Justus, sua mulher Ana Paula Siebert e a filha do casal de 5 anos, que aparecia usando uma bolsa de R$ 14.000. Segue imagem da interação:

“A UFRJ e a ECO repudiam qualquer tipo de expressão que incite à violência ou agrida a terceiros”, afirma o comunicado da universidade. E acrescenta: "A UFRJ é uma instituição historicamente comprometida com a construção de um projeto de Nação, através do conhecimento e da ciência; baseia-se na defesa dos valores humanistas, na educação, na democracia e no diálogo em prol do Brasil".

A postagem foi feita na sexta-feira (4/7) (foto: Reprodução)

Além de professor da Escola de Comunicação da UFRJ, Dantas consta em seu currículo como membro do Conselho de Administração da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), membro eleito por três mandatos consecutivos do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), de 2015 a 2023, e também do Conselho de Administração do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.Br), de 2018 a 2024.

Confira o comunicado oficial da Universidade Federal do Rio de Janeiro:

O comunicado foi compartilhado por stories no perfil oficial da UFRJ: @ufrj.oficial (foto: Reprodução)

