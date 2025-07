Acesso Enem UnB: confira a lista completa de aprovados na 3ª chamada

CB Correio Braziliense

O início do segundo semestre letivo tem previsão para 18 de agosto - (crédito: Divulgação)

A relação de aprovados da 3ª chamada do acesso Enem para UnB foi disponibilizada hoje (30/7). Os candidatos aprovados podem realizar registro acadêmico das 10h de 31/7, às 18h de 2/8, para garantir a vaga designada.

Mais informações sobre as documentações necessárias para a realização da matrícula podem ser obtidas na Agenda do Calouro. O início das aulas do segundo semestre letivo da UnB está previsto para 18 de agosto.

Confira a lista de aprovados abaixo: