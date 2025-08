Unicamp abre inscrições para o vestibular 2026

CB Correio Braziliense

As provas acontecem em 26/10, para a primeira etapa, e 30/11 a 1/12, para a segunda - (crédito: Reprodução)

Estão abertas até 1º de setembro as inscrições para o vestibular Unicamp 2026, no total, são 2.520 vagas para ingresso em 69 cursos de graduação. A primeira fase da prova será realizada em 26 de outubro, enquanto a segunda fase ocorrerá em 30 de novembro e 1º de dezembro, com a aplicação no período da manhã. Os interessados podem realizar a inscrição por meio do site, onde devem pagar a taxa de inscrição de R$ 221. Mais informações podem ser obtidas por meio do Manual do Ingresso 2026.

A prova é aplicada em 31 cidades do estado de São Paulo, além de seis capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador. Entre as novidades da nova edição do vestibular, está a redução do número de questões na segunda fase e fim da prova de habilidades específicas para o curso de arquitetura e urbanismo.

No ano de 2025, 9404 candidatos foram contemplados com a isenção da taxa de inscrição, que pode ser usufruída por alunos de escola pública na modalidade Enem-Unicamp, de inscrição automática, ou por formulário específico no site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest).

Confira abaixo o calendário do vestibular Unicamp 2026: