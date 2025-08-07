UnB publica edital para vestibular 2026; confira o número de vagas

No total, são 2102 vagas para o acesso à universidade, entre elas, 817 são de para acesso ao sistema universal. Inscrições começam em 15 de agosto

CB
Correio Braziliense
postado em 07/08/2025 15:05
As provas estão marcadas para 22 e 23 de novembro - (crédito: Secom/UnB)
 Está disponível o edital para o vestibular 2026, da Universidade de Brasília (UnB). As provas estão marcadas para 22 e 23 de novembro, e acontecem no Distrito Federal e nas cidades de Formosa (GO), Goiânia (GO), Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG). As inscrições podem ser feitas de 15 de agosto a 5 de setembro, por meio do site do Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 173, e deve ser paga até 25 de setembro, enquanto a isenção do pagamento da taxa deve ser solicitada até 5 de setembro. No total, são 2102 vagas para os cursos de graduação, com postos reservados para o sistema de cotas para pessoas trans, alunos de escola pública, pessoas com deficiência, entre outros detalhados no edital.

Confira abaixo o número de vagas por curso:

Campus/curso/turno Vagas - Sistema Universal Total de Vagas
Campus Darcy Ribeiro
Diurno
I Administração (Bacharelado) 12 30
II Agronomia (Bacharelado) 17 40
I Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) 8 20
I Artes Cênicas (Bacharelado) 2 7
I Artes Cênicas (Licenciatura) 2 6
I Artes Visuais (Bacharelado) 5 15
I Biblioteconomia (Bacharelado) 8 20
II Biotecnologia (Bacharelado) 8 20
II Ciência da Computação (Bacharelado) 8 20
I Ciência Política (Bacharelado) 10 25
II Ciências Biológicas (Bacharelado) 8 20
I Ciências Contábeis (Bacharelado) 14 35
I Ciências Econômicas (Bacharelado) 10 25
I Ciências Sociais - Antropologia / Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) 19 45
I Comunicação Social - Audiovisual (Bacharelado) 3 11
I Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (Bacharelado) 3 11
I Design (Bacharelado) 3 10
I Direito (Bacharelado) 12 30
II Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) 21 50
II Enfermagem (Bacharelado) 8 20
II Engenharia Ambiental (Bacharelado) 8 20
II Engenharia Civil (Bacharelado) 8 20
II Engenharia de Computação (Bacharelado) 8 20
II Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) 8 20
II Engenharia Elétrica (Bacharelado) 8 20
II Engenharia Florestal (Bacharelado) 10 25
II Engenharia Mecânica (Bacharelado) 8 20
II Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) 8 20
II Engenharia Química (Bacharelado) 8 20
II Estatística (Bacharelado) 8 20
II Farmácia (Bacharelado) 8 20
I Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) 8 20
II Física (Bacharelado) 7 18
II Geofísica (Bacharelado) 5 15
I Geografia (Bacharelado/Licenciatura) 7 18
II Geologia (Bacharelado) 6 16
I História (Bacharelado/Licenciatura) 8 20
I Jornalismo (Bacharelado) 3 11
I Letras Tradução Francês (Bacharelado) 3 9
I Letras Tradução Inglês (Bacharelado) 3 11
I Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) 5 15
I Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) 4 13
I Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) 3 11
I Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) 5 15
I Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) 5 15
II Matemática (Bacharelado/Licenciatura) 7 18
II Medicina (Bacharelado) 8 20
II Medicina Veterinária (Bacharelado) 8 20
I Museologia (Bacharelado) 6 16
I Música (Bacharelado)* 4 13
I Música (Licenciatura)* 3 8
II Nutrição (Bacharelado) 6 16
II Odontologia (Bacharelado) 5 15
I Pedagogia (Licenciatura) 16 38
II Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) 10 25
II Química (Bacharelado) 6 16
II Química Tecnológica (Bacharelado) 6 16
I Relações Internacionais (Bacharelado) 10 25
I Serviço Social (Bacharelado) 8 20
I Turismo (Bacharelado) 8 20
TOTAL 453 1.178
Noturno
I Administração (Bacharelado) 12 30
I Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) 5 15
I Arquivologia (Bacharelado) 8 21
I Artes Cênicas (Licenciatura) 6 17
I Ciências Ambientais (Bacharelado) 8 20
II Ciências Biológicas (Licenciatura) 8 20
I Ciências Contábeis (Bacharelado) 12 30
II Computação (Licenciatura) 9 23
I Comunicação Organizacional (Bacharelado) 8 20
I Direito (Bacharelado) 12 30
II Engenharia de Produção (Bacharelado) 10 25
II Farmácia (Bacharelado) 5 15
I Filosofia (Licenciatura) 8 20
II Física (Licenciatura) 8 20
I Gestão de Agronegócio (Bacharelado) 8 20
I Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) 10 25
I História (Licenciatura) 8 20
I Letras Tradução Espanhol (Bacharelado) 5 15
I Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) 5 14
I Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana (Licenciatura) 5 15
I Língua Portuguesa (Licenciatura) 8 20
II Matemática (Licenciatura) 6 16
I Música (Licenciatura)* 4 13
I Pedagogia (Licenciatura) 3 11
II Química (Licenciatura) 6 16
II Saúde Coletiva (Bacharelado) 8 20
I Serviço Social (Bacharelado) 8 20
I Teoria Crítica e História da Arte (Bacharelado) 8 20
TOTAL 211 551
Campus UnB Ceilândia (FCTS)
II Enfermagem (Bacharelado) 10 25
II Farmácia (Bacharelado) 10 25
II Fisioterapia (Bacharelado) 10 25
II Fonoaudiologia (Bacharelado) 7 18
II Saúde Coletiva (Bacharelado) 12 30
II Terapia Ocupacional (Bacharelado) 10 25
TOTAL 59 148
Campus UnB Gama (FCTE)
II Engenharias – Aeroespacial / Automotiva / Eletrônica / Energia / Software (Bacharelados)** 60 140
Campus UnB Planaltina (FUP)
Diurno
I Ciências Naturais (Licenciatura) 8 20
I Gestão do Agronegócio (Bacharelado) 10 25
TOTAL 18 45
Noturno
I Ciências Naturais (Licenciatura) 8 20
I Gestão Ambiental (Bacharelado) 8 20
TOTAL 16 40
TOTAL GERAL 817 2102





