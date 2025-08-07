UnB publica edital para vestibular 2026; confira o número de vagas

Está disponível o edital para o vestibular 2026, da Universidade de Brasília (UnB). As provas estão marcadas para 22 e 23 de novembro, e acontecem no Distrito Federal e nas cidades de Formosa (GO), Goiânia (GO), Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG). As inscrições podem ser feitas de 15 de agosto a 5 de setembro, por meio do site do Cebraspe.
Leia também:
O valor da taxa de inscrição é de R$ 173, e deve ser paga até 25 de setembro, enquanto a isenção do pagamento da taxa deve ser solicitada até 5 de setembro. No total, são 2102 vagas para os cursos de graduação, com postos reservados para o sistema de cotas para pessoas trans, alunos de escola pública, pessoas com deficiência, entre outros detalhados no edital.
Confira abaixo o número de vagas por curso:
|Campus/curso/turno
|Vagas - Sistema Universal
|Total de Vagas
|Campus Darcy Ribeiro
|Diurno
|I
|Administração (Bacharelado)
|12
|30
|II
|Agronomia (Bacharelado)
|17
|40
|I
|Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado)
|8
|20
|I
|Artes Cênicas (Bacharelado)
|2
|7
|I
|Artes Cênicas (Licenciatura)
|2
|6
|I
|Artes Visuais (Bacharelado)
|5
|15
|I
|Biblioteconomia (Bacharelado)
|8
|20
|II
|Biotecnologia (Bacharelado)
|8
|20
|II
|Ciência da Computação (Bacharelado)
|8
|20
|I
|Ciência Política (Bacharelado)
|10
|25
|II
|Ciências Biológicas (Bacharelado)
|8
|20
|I
|Ciências Contábeis (Bacharelado)
|14
|35
|I
|Ciências Econômicas (Bacharelado)
|10
|25
|I
|Ciências Sociais - Antropologia / Sociologia (Bacharelado/Licenciatura)
|19
|45
|I
|Comunicação Social - Audiovisual (Bacharelado)
|3
|11
|I
|Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (Bacharelado)
|3
|11
|I
|Design (Bacharelado)
|3
|10
|I
|Direito (Bacharelado)
|12
|30
|II
|Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura)
|21
|50
|II
|Enfermagem (Bacharelado)
|8
|20
|II
|Engenharia Ambiental (Bacharelado)
|8
|20
|II
|Engenharia Civil (Bacharelado)
|8
|20
|II
|Engenharia de Computação (Bacharelado)
|8
|20
|II
|Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado)
|8
|20
|II
|Engenharia Elétrica (Bacharelado)
|8
|20
|II
|Engenharia Florestal (Bacharelado)
|10
|25
|II
|Engenharia Mecânica (Bacharelado)
|8
|20
|II
|Engenharia Mecatrônica (Bacharelado)
|8
|20
|II
|Engenharia Química (Bacharelado)
|8
|20
|II
|Estatística (Bacharelado)
|8
|20
|II
|Farmácia (Bacharelado)
|8
|20
|I
|Filosofia (Bacharelado/Licenciatura)
|8
|20
|II
|Física (Bacharelado)
|7
|18
|II
|Geofísica (Bacharelado)
|5
|15
|I
|Geografia (Bacharelado/Licenciatura)
|7
|18
|II
|Geologia (Bacharelado)
|6
|16
|I
|História (Bacharelado/Licenciatura)
|8
|20
|I
|Jornalismo (Bacharelado)
|3
|11
|I
|Letras Tradução Francês (Bacharelado)
|3
|9
|I
|Letras Tradução Inglês (Bacharelado)
|3
|11
|I
|Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura)
|5
|15
|I
|Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura)
|4
|13
|I
|Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura)
|3
|11
|I
|Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura)
|5
|15
|I
|Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado)
|5
|15
|II
|Matemática (Bacharelado/Licenciatura)
|7
|18
|II
|Medicina (Bacharelado)
|8
|20
|II
|Medicina Veterinária (Bacharelado)
|8
|20
|I
|Museologia (Bacharelado)
|6
|16
|I
|Música (Bacharelado)*
|4
|13
|I
|Música (Licenciatura)*
|3
|8
|II
|Nutrição (Bacharelado)
|6
|16
|II
|Odontologia (Bacharelado)
|5
|15
|I
|Pedagogia (Licenciatura)
|16
|38
|II
|Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo)
|10
|25
|II
|Química (Bacharelado)
|6
|16
|II
|Química Tecnológica (Bacharelado)
|6
|16
|I
|Relações Internacionais (Bacharelado)
|10
|25
|I
|Serviço Social (Bacharelado)
|8
|20
|I
|Turismo (Bacharelado)
|8
|20
|TOTAL
|453
|1.178
|Noturno
|I
|Administração (Bacharelado)
|12
|30
|I
|Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado)
|5
|15
|I
|Arquivologia (Bacharelado)
|8
|21
|I
|Artes Cênicas (Licenciatura)
|6
|17
|I
|Ciências Ambientais (Bacharelado)
|8
|20
|II
|Ciências Biológicas (Licenciatura)
|8
|20
|I
|Ciências Contábeis (Bacharelado)
|12
|30
|II
|Computação (Licenciatura)
|9
|23
|I
|Comunicação Organizacional (Bacharelado)
|8
|20
|I
|Direito (Bacharelado)
|12
|30
|II
|Engenharia de Produção (Bacharelado)
|10
|25
|II
|Farmácia (Bacharelado)
|5
|15
|I
|Filosofia (Licenciatura)
|8
|20
|II
|Física (Licenciatura)
|8
|20
|I
|Gestão de Agronegócio (Bacharelado)
|8
|20
|I
|Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado)
|10
|25
|I
|História (Licenciatura)
|8
|20
|I
|Letras Tradução Espanhol (Bacharelado)
|5
|15
|I
|Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura)
|5
|14
|I
|Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana (Licenciatura)
|5
|15
|I
|Língua Portuguesa (Licenciatura)
|8
|20
|II
|Matemática (Licenciatura)
|6
|16
|I
|Música (Licenciatura)*
|4
|13
|I
|Pedagogia (Licenciatura)
|3
|11
|II
|Química (Licenciatura)
|6
|16
|II
|Saúde Coletiva (Bacharelado)
|8
|20
|I
|Serviço Social (Bacharelado)
|8
|20
|I
|Teoria Crítica e História da Arte (Bacharelado)
|8
|20
|TOTAL
|211
|551
|Campus UnB Ceilândia (FCTS)
|II
|Enfermagem (Bacharelado)
|10
|25
|II
|Farmácia (Bacharelado)
|10
|25
|II
|Fisioterapia (Bacharelado)
|10
|25
|II
|Fonoaudiologia (Bacharelado)
|7
|18
|II
|Saúde Coletiva (Bacharelado)
|12
|30
|II
|Terapia Ocupacional (Bacharelado)
|10
|25
|TOTAL
|59
|148
|Campus UnB Gama (FCTE)
|II
|Engenharias – Aeroespacial / Automotiva / Eletrônica / Energia / Software (Bacharelados)**
|60
|140
|Campus UnB Planaltina (FUP)
|Diurno
|I
|Ciências Naturais (Licenciatura)
|8
|20
|I
|Gestão do Agronegócio (Bacharelado)
|10
|25
|TOTAL
|18
|45
|Noturno
|I
|Ciências Naturais (Licenciatura)
|8
|20
|I
|Gestão Ambiental (Bacharelado)
|8
|20
|TOTAL
|16
|40
|TOTAL GERAL
|817
|2102