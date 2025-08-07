UnB publica edital para vestibular 2026; confira o número de vagas

CB Correio Braziliense

As provas estão marcadas para 22 e 23 de novembro - (crédito: Secom/UnB)

Está disponível o edital para o vestibular 2026, da Universidade de Brasília (UnB). As provas estão marcadas para 22 e 23 de novembro, e acontecem no Distrito Federal e nas cidades de Formosa (GO), Goiânia (GO), Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG). As inscrições podem ser feitas de 15 de agosto a 5 de setembro, por meio do site do Cebraspe.

Leia também:

O valor da taxa de inscrição é de R$ 173, e deve ser paga até 25 de setembro, enquanto a isenção do pagamento da taxa deve ser solicitada até 5 de setembro. No total, são 2102 vagas para os cursos de graduação, com postos reservados para o sistema de cotas para pessoas trans, alunos de escola pública, pessoas com deficiência, entre outros detalhados no edital.

Confira abaixo o número de vagas por curso:

Campus/curso/turno Vagas - Sistema Universal Total de Vagas Campus Darcy Ribeiro Diurno I Administração (Bacharelado) 12 30 II Agronomia (Bacharelado) 17 40 I Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) 8 20 I Artes Cênicas (Bacharelado) 2 7 I Artes Cênicas (Licenciatura) 2 6 I Artes Visuais (Bacharelado) 5 15 I Biblioteconomia (Bacharelado) 8 20 II Biotecnologia (Bacharelado) 8 20 II Ciência da Computação (Bacharelado) 8 20 I Ciência Política (Bacharelado) 10 25 II Ciências Biológicas (Bacharelado) 8 20 I Ciências Contábeis (Bacharelado) 14 35 I Ciências Econômicas (Bacharelado) 10 25 I Ciências Sociais - Antropologia / Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) 19 45 I Comunicação Social - Audiovisual (Bacharelado) 3 11 I Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (Bacharelado) 3 11 I Design (Bacharelado) 3 10 I Direito (Bacharelado) 12 30 II Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) 21 50 II Enfermagem (Bacharelado) 8 20 II Engenharia Ambiental (Bacharelado) 8 20 II Engenharia Civil (Bacharelado) 8 20 II Engenharia de Computação (Bacharelado) 8 20 II Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) 8 20 II Engenharia Elétrica (Bacharelado) 8 20 II Engenharia Florestal (Bacharelado) 10 25 II Engenharia Mecânica (Bacharelado) 8 20 II Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) 8 20 II Engenharia Química (Bacharelado) 8 20 II Estatística (Bacharelado) 8 20 II Farmácia (Bacharelado) 8 20 I Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) 8 20 II Física (Bacharelado) 7 18 II Geofísica (Bacharelado) 5 15 I Geografia (Bacharelado/Licenciatura) 7 18 II Geologia (Bacharelado) 6 16 I História (Bacharelado/Licenciatura) 8 20 I Jornalismo (Bacharelado) 3 11 I Letras Tradução Francês (Bacharelado) 3 9 I Letras Tradução Inglês (Bacharelado) 3 11 I Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) 5 15 I Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) 4 13 I Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) 3 11 I Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) 5 15 I Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) 5 15 II Matemática (Bacharelado/Licenciatura) 7 18 II Medicina (Bacharelado) 8 20 II Medicina Veterinária (Bacharelado) 8 20 I Museologia (Bacharelado) 6 16 I Música (Bacharelado)* 4 13 I Música (Licenciatura)* 3 8 II Nutrição (Bacharelado) 6 16 II Odontologia (Bacharelado) 5 15 I Pedagogia (Licenciatura) 16 38 II Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) 10 25 II Química (Bacharelado) 6 16 II Química Tecnológica (Bacharelado) 6 16 I Relações Internacionais (Bacharelado) 10 25 I Serviço Social (Bacharelado) 8 20 I Turismo (Bacharelado) 8 20 TOTAL 453 1.178 Noturno I Administração (Bacharelado) 12 30 I Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) 5 15 I Arquivologia (Bacharelado) 8 21 I Artes Cênicas (Licenciatura) 6 17 I Ciências Ambientais (Bacharelado) 8 20 II Ciências Biológicas (Licenciatura) 8 20 I Ciências Contábeis (Bacharelado) 12 30 II Computação (Licenciatura) 9 23 I Comunicação Organizacional (Bacharelado) 8 20 I Direito (Bacharelado) 12 30 II Engenharia de Produção (Bacharelado) 10 25 II Farmácia (Bacharelado) 5 15 I Filosofia (Licenciatura) 8 20 II Física (Licenciatura) 8 20 I Gestão de Agronegócio (Bacharelado) 8 20 I Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) 10 25 I História (Licenciatura) 8 20 I Letras Tradução Espanhol (Bacharelado) 5 15 I Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) 5 14 I Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana (Licenciatura) 5 15 I Língua Portuguesa (Licenciatura) 8 20 II Matemática (Licenciatura) 6 16 I Música (Licenciatura)* 4 13 I Pedagogia (Licenciatura) 3 11 II Química (Licenciatura) 6 16 II Saúde Coletiva (Bacharelado) 8 20 I Serviço Social (Bacharelado) 8 20 I Teoria Crítica e História da Arte (Bacharelado) 8 20 TOTAL 211 551 Campus UnB Ceilândia (FCTS) II Enfermagem (Bacharelado) 10 25 II Farmácia (Bacharelado) 10 25 II Fisioterapia (Bacharelado) 10 25 II Fonoaudiologia (Bacharelado) 7 18 II Saúde Coletiva (Bacharelado) 12 30 II Terapia Ocupacional (Bacharelado) 10 25 TOTAL 59 148 Campus UnB Gama (FCTE) II Engenharias – Aeroespacial / Automotiva / Eletrônica / Energia / Software (Bacharelados)** 60 140 Campus UnB Planaltina (FUP) Diurno I Ciências Naturais (Licenciatura) 8 20 I Gestão do Agronegócio (Bacharelado) 10 25 TOTAL 18 45 Noturno I Ciências Naturais (Licenciatura) 8 20 I Gestão Ambiental (Bacharelado) 8 20 TOTAL 16 40 TOTAL GERAL 817 2102











