UnB recebe congresso da Rede Nacional Ciência para a Educação

O evento Rede CpE nos próximos 10 anos – Ciência para a Educação ocorre na ADUnB, a partir das 8h30 - (crédito: Reprodução/ADUnB)

A Rede Nacional de Ciências para a Educação (CpE) — grupo nacional de laboratórios de pesquisa em educação —, promove o evento Rede CpE nos próximos 10 anos, reunindo profissionais da área da educação para discutir os impactos da tecnologia, da educação digital e da inteligência artificial na aprendizagem. O congresso ocorre na Associação dos Docentes da UnB em 18 de outubro, e os interessados podem se inscrever por meio do link.

A abertura começa às 8h30, conduzida pelo presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), Roberto Lent. Seguida das 9h às 10h por um debate sobre políticas públicas para a educação brasileira. Às 10h30, após o coffee break, ocorre a mesa-redonda Inteligência artificial, uso de redes sociais e desenvolvimento cognitivo dos estudantes brasileiros.

O congresso retorna a tarde, às 13h30, com a sessão de pôsteres, onde 120 pesquisadores vão apresentar seus trabalhos acadêmicos, os interessados podem submeter artigos até 8 de setembro, por meio do link.

A partir das 15h o evento recebe uma mesa sobre iniciativas inovadoras na educação brasileira, com exemplos práticos de projetos com aplicação de tecnologia. E finaliza com uma palestra remota, às 17h30.