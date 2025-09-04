Universidade Estadual de Goiás abre inscrições para o vestibular 2026

CB Correio Braziliense

Campus de Anápolis da Universidade Estadual de Goiás - (crédito: Reprodução)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu, nesta quinta-feira, inscrições para o vestibular 2026. O prazo termina em 6 de outubro. No total, serão oferecidas 4.350 vagas em 35 cursos, distribuídas entre os oito câmpus da instituição, incluindo Luziânia. As provas serão realizadas em 2 de novembro, e as inscrições podem ser feitas mediante taxa de inscrição de R$ 50, por meio do site.

Candidatos titulares ou dependentes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), e doadores de sangue, medula óssea ou leite materno podem solicitar isenção da taxa de inscrição, de 14 a 15 de setembro, pelo site.

Os resultados das provas serão divulgados em 10 de dezembro, com vagas reservadas para o sistema de cotas, destinadas a candidatos da rede pública de ensino, negros, indígenas, pessoas com deficiência e duas vagas suplementares para candidatos quilombolas.

Entre os cursos ofertados no vestibular da UEG, estão licenciaturas, bacharelados e tecnologia em áreas como: ciências humanas, exatas, tecnológicas, agrárias, da saúde e artes. entre as opções estão: administração, agroecologia, agroindústria, agronomia, arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências econômicas, cinema e audiovisual, design de moda, direito, educação física, enfermagem, engenharia agrícola, engenharia civil, engenharia florestal, farmácia, física, fisioterapia, geografia, história, letras, logística, matemática, medicina veterinária, pedagogia, psicologia, química industrial, química, sistemas de informação, sistemas para internet, turismo e zootecnia.

As informações complementares, como turnos dos cursos e número de vagas por cidade, podem ser consultadas no edital.



