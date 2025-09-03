Senac oferece mais de 800 vagas em cursos com bolsas 100%

Serviço Nacional de Aprendizado Comercial (Senac) abre mais de 800 vagas em todo o DF, para qualificação profissional. Os cursos são gratuitos, reconhecidos pelo Ministério da Educação (Mec), e têm inscrições até esta quarta-feira (3/9), podendo ser feitas por meio do link.
Leia também:
- Confira lista com 84 concursos abertos e 9.560 vagas em todo o país
- 1.188 vagas de estágio e aprendiz estão abertas
Os conteúdos dos cursos são voltados para as áreas mais procuradas pelo mercado, como tecnologia, saúde e cuidados pessoais. Além da parte teórica, os alunos também terão acesso à práticas em laboratório, saindo do curso totalmente preparados para o mercado de trabalho. O início das aulas variam entre outubro e dezembro deste ano.
Para concorrer a uma bolsa integral, é necessário que o candidato comprove a renda familiar, de até dois salários-mínimos. As inscrições são feitas por ordem de inscrição e conforme os pré-requisitos de cada vaga. Eles também devem apresentar documentos como RG, comprovante de residência, renda e escolaridade (nos cursos exigidos).
Alguns dos cursos disponíveis por região administrativa:
- Brazlândia: Produção de Biscoitos Finos, Petiscos e Comida de Boteco, Ajustes de Vestuário.
- Ceilândia: Recepcionista, Barbeiro, Micropigmentação, Depilador, Costura Criativa, Assistente de RH, Assistente de TI, Power BI, entre outros.
- Gama: Costureiro, Recrutamento e Seleção, Design de Sobrancelhas, Gestão de Pequenos Negócios.
- Plano Piloto (Miguel Setembrino/903 Sul/Pátio Brasil): Organizador de Eventos, Cake Design, Segurança em Redes, Preparo de Bolos Tradicionais.
- Santa Maria: Confeitaria, Pizzaiolo.
- São Sebastião: Colorimetria Avançada, Ajustes de Vestuário.
- Sobradinho: Maquiador, Atendimento e Vendas, Corte e Costura, Administração Financeira, Power BI.
- Taguatinga: Assistente Administrativo, Marketing e Vendas, Construção de Websites, Excel com VBA, Inteligência Artificial, Liderança, Maquiador, Confeitaria, entre outros.