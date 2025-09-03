Senac oferece mais de 800 vagas em cursos com bolsas 100%

CB Correio Braziliense

As aulas começam entre outubro e dezembro e serão oferecidas em várias unidades do Senac no Distrito Federal - (crédito: Reprodução/SenacDF)

Serviço Nacional de Aprendizado Comercial (Senac) abre mais de 800 vagas em todo o DF, para qualificação profissional. Os cursos são gratuitos, reconhecidos pelo Ministério da Educação (Mec), e têm inscrições até esta quarta-feira (3/9), podendo ser feitas por meio do link.

Os conteúdos dos cursos são voltados para as áreas mais procuradas pelo mercado, como tecnologia, saúde e cuidados pessoais. Além da parte teórica, os alunos também terão acesso à práticas em laboratório, saindo do curso totalmente preparados para o mercado de trabalho. O início das aulas variam entre outubro e dezembro deste ano.

Para concorrer a uma bolsa integral, é necessário que o candidato comprove a renda familiar, de até dois salários-mínimos. As inscrições são feitas por ordem de inscrição e conforme os pré-requisitos de cada vaga. Eles também devem apresentar documentos como RG, comprovante de residência, renda e escolaridade (nos cursos exigidos).

Alguns dos cursos disponíveis por região administrativa: