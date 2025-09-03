Senac oferece mais de 800 vagas em cursos com bolsas 100%

As aulas começam entre outubro e dezembro e serão oferecidas em várias unidades do Senac no Distrito Federal

postado em 03/09/2025 18:24
As aulas começam entre outubro e dezembro e serão oferecidas em várias unidades do Senac no Distrito Federal - (crédito: Reprodução/SenacDF)

Serviço Nacional de Aprendizado Comercial (Senac) abre mais de 800 vagas em todo o DF, para qualificação profissional. Os cursos são gratuitos, reconhecidos pelo Ministério da Educação (Mec), e têm inscrições até esta quarta-feira (3/9), podendo ser feitas por meio do link.

Os conteúdos dos cursos são voltados para as áreas mais procuradas pelo mercado, como tecnologia, saúde e cuidados pessoais. Além da parte teórica, os alunos também terão acesso à práticas em laboratório, saindo do curso totalmente preparados para o mercado de trabalho. O início das aulas variam entre outubro e dezembro deste ano.

Para concorrer a uma bolsa integral, é necessário que o candidato comprove a renda familiar, de até dois salários-mínimos. As inscrições são feitas por ordem de inscrição e conforme os pré-requisitos de cada vaga. Eles também devem apresentar documentos como RG, comprovante de residência, renda e escolaridade (nos cursos exigidos).

Alguns dos cursos disponíveis por região administrativa:

  • Brazlândia: Produção de Biscoitos Finos, Petiscos e Comida de Boteco, Ajustes de Vestuário.
  • Ceilândia: Recepcionista, Barbeiro, Micropigmentação, Depilador, Costura Criativa, Assistente de RH, Assistente de TI, Power BI, entre outros.
  • Gama: Costureiro, Recrutamento e Seleção, Design de Sobrancelhas, Gestão de Pequenos Negócios.
  • Plano Piloto (Miguel Setembrino/903 Sul/Pátio Brasil): Organizador de Eventos, Cake Design, Segurança em Redes, Preparo de Bolos Tradicionais.
  • Santa Maria: Confeitaria, Pizzaiolo.
  • São Sebastião: Colorimetria Avançada, Ajustes de Vestuário.
  • Sobradinho: Maquiador, Atendimento e Vendas, Corte e Costura, Administração Financeira, Power BI.
  • Taguatinga: Assistente Administrativo, Marketing e Vendas, Construção de Websites, Excel com VBA, Inteligência Artificial, Liderança, Maquiador, Confeitaria, entre outros.

