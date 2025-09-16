RP Raphaela Peixoto

O físico Luiz Davidovich, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), venceu o Prêmio TWAS APEX 2025, uma das premiações internacionais mais prestigiadas na área científica. O prêmio é concedido pela Academia Mundial de Ciências (TWAS), instituição vinculada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Referência global em pesquisas sobre os efeitos do ambiente em sistemas quânticos, Davidovich é conhecido por sua contribuição ao avanço da física quântica e pelo engajamento na promoção da ciência como instrumento de cooperação internacional.

Ao comentar o prêmio, destacou o papel unificador da ciência em um mundo marcado por conflitos. "Eu fico muito honrado com esse prêmio que recebi da Academia Mundial de Ciências, que eu considero que é uma entidade muito importante para o mundo, porque ela agrega cientistas de todo o mundo [...] Essa entidade promove a cooperação entre esses cientistas, as conversas entre esses cientistas, muitas vezes de países que têm problemas, que estão em guerra. A ciência fura esses muros de preconceito, de guerra".

Davidovich também ressaltou a presença da ciência quântica no cotidiano, ao pontuar a relevância da área reconhecida pela premiação. "Ela está por trás de computadores, de painéis solares, smartphones, ferramentas médicas – como lasers e máquinas de ressonância magnética –, materiais avançados, está por trás do GPS e mesmo na agricultura de precisão. Tudo isso usa a física quântica, usa a mecânica quântica. Então esse é um ano de celebração".

A cerimônia de entrega da premiação será realizada durante a 17ª Conferência Geral da Academia Mundial de Ciências, marcada para ocorrer no Rio de Janeiro, entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro. O evento, promovido em parceria com a Academia Brasileira de Ciências, terá como tema “Construindo um futuro sustentável: o papel da ciência, da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento global”.

*Com informações da Agência Brasil