Conheça algumas dietas "estranhas" que viralizaram na redes sociais

Dietas exóticas como as de Jennifer Aniston, e Liver King tem chamado a atenção dos internautas nas redes sociais - (crédito: Reprodução/instagram/@liverking/@aniston.darling)

Com o avanço das redes sociais nos últimos anos, a imersão na vida alheia é cada vez mais comum. Seja para chamar a atenção ou por hábitos saudáveis, não é estranho ver personalidades famosas ou influenciadores com alguns hábitos alimentares considerados “diferentes".

Com casos de dietas veganas, carnívoras e outras que se assemelham a fotossíntese, o Correio separou algumas das dietas mais bizarras adotadas por alguns famosos e influenciadores:

Dieta da argila

A atriz Shailene Woodley, conhecida por seu papel como Beatrice Prior na saga de filmes Divergente, tem uma dieta um tanto quanto estranha. Ela virou alvo de notícias após consumir apenas 350g de comida por dia durante a gravação do filme Vidas à deriva. Ela também alegou ingerir uma colher de argila em pó todos os dias para filtrar os metais pesados do organismo.

Dieta carnívora

Conhecido como “Liver King”, o youtuber americano Brian Johnston já conquistou mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. O influenciador ficou famoso por alegar que a dieta, que envolvia o consumo de apenas carnes cruas, e uma série de exercícios, resultam em um corpo musculoso.

Entre os alimentos mais consumidos por Johnston estavam fígado e testículos de animais, sempre consumidos crus. No ano de 2022, alguns e-mails vazados revelaram que a dieta era uma fraude, pois o americano gastava cerca de US$ 11 mil por mês com hormônios de crescimento e esteroides.

McDonald's

Kevin Maginnis, um norte-americano de 57 anos, ficou famoso no Tik Tok ao anunciar um novo experimento: comer as três refeições do dia na rede de fast-food McDonald's durante 100 dias. Apesar de só estar ingerindo fast-food, o homem alegou estar perdendo peso durante o “desafio”, apenas por reduzir as porções de alimento.

Segundo Maginnis, ao final do experimento, o corpo teve uma redução nos níveis de gordura e colesterol, melhora na quantidade de açúcar no sangue e a perda de aproximadamente 27kg.

Papinha de bebê

A dieta papinha de bebê foi criada no começo dos anos 2000 pela personal trainer de celebridades Tracy Anderson, mas só ganhou notoriedade no ano de 2010. Neste ano, a atriz Jennifer Aniston se preparava para as gravações do filme Esposa de mentirinha, e precisava perder 5kg.

Neste tipo de dieta as refeições são substituídas pelos potes de papinha de bebê, que contêm poucas calorias. Esse tipo de refeição realmente pode trazer resultados de emagrecimento a curto prazo, mas devido a falta das fibras, pode trazer problemas para o organismo.

Breatharianismo

O termo Breatharianismo se refere à prática de sobreviver apenas com a luz solar e ar, sem o consumo de alimento ou água. Um dos principais defensores do movimento era o norte-americano Wiley Brooks, fundador do Instituto Breatharian da América durante os anos 1980.

O guru do Breatharianismo alegava ter vivido 30 anos sem ingerir comida ou água e chegou a comparecer a programas de TV para mostrar a dieta peculiar. A farsa foi desmascarada alguns anos mais tarde alguns anos mais tarde quando foi flagrado por alguns jornalistas com um chocolate, um cachorro quente e uma raspadinha congelada.

Crudivorismo

A influenciadora russa Zhanna Samsonava ficou famosa nas redes sociais por levar uma dieta vegana crudívora, o que quer dizer que a mulher de 39 anos se alimentava apenas de comidas de origem vegetal crus. Em 2023, Zhanna morreu “de fome e exaustão” enquanto estava na Malásia.

Segundo pessoas próximas a influenciadora, ela havia parado de beber água seis anos antes de falecer, se hidratando através de sucos e frutas com bastante líquido. Também foi relatado que, alguns dias antes da morte, estava fraca e debilitada, com dificuldades até para andar.

A mãe da influencer russa declarou para a imprensa local que a filha morreu vítima de uma infecção semelhante à cólera, devido a uma alimentação extremamente restritiva.

*Estagiário sob supervisão de Ana Raquel Lelles