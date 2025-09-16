UnB abre a 3ª Feira do Livro nesta terça-feira (16/9)

YM Yandra Martins*

Festa do livro UnB - (crédito: Belo Monteiro/Divulgação)

A Universidade de Brasília promove nesta semana, de 16 a 18 de setembro, a 3° Festa do Livro, organizada pela Editora UnB. A programação inclui lançamentos de livros, mesas redondas, rodas de conversas, palestras e oficinas gratuitas. O evento ocorre na entrada do Instituto Central de Ciências (ICC Sul), no Câmpus Darcy Ribeiro, das 8h às 20h. Estarão presentes editoras, autores, pesquisadores e leitores. Record, Unesp, Edusp, Vozes e Global são presença confirmada e com descontos a partir de 30% em obras de diferentes áreas do conhecimento.

Entre os destaques estão o lançamento do livro Pra onde vai a esquerda?, de Guilherme Boulos, que ocorrerá hoje às 18h, no anfiteatro nove. Além disso, a roda de leitura infantil de Estrela nas Nuvens , indicada ao prêmio Jabuti 2025, com a escritora Elisa Mattos, nesta quarta-feira, (17/9), às 15h, na livraria da Editora UnB, e a oficina de edição de livros com Cristiane Sobral, que abordará todas as etapas da produção editorial nesta quinta (18/9) das 14h às 17h na sede da editora UnB.

No dia 16 de setembro, às 16h, ocorre a roda de conversa “Gênero, Raça e Território”, que marca o lançamento de Matronas Afro-pacíficas: tramas da resistência na fronteira Colômbia-Equador, de Paula Balduino de Melo, semifinalista do prêmio Jabuti acadêmico 2025. A atividade contará ainda com a presença da educadora quilombola Givânia Maria e da professora Andréa Lobo (UnB).

Em Matronas Afro-pacíficas, Paula Balduino apresenta uma etnografia sobre mulheres afrodescendentes que, em meio à violência militar, ao narcotráfico e às marcas do colonialismo, constroem resistência e territorialidade nas fronteiras entre Colômbia e Equador. Inspirado em autoras como Lélia Gonzalez, o livro evidencia a força política, social e cultural dessas mulheres, ao revelar sua luta contra o racismo, a violência de gênero e as desigualdades impostas pelo capitalismo.











Além das atividades, o evento sorteará 30 kits de livros das editoras participantes. A Festa do Livro da UnB se consolida como um espaço de diversidade de vozes, valorização da literatura e incentivo à leitura, aproximando a comunidade acadêmica e externa do universo editorial.



As inscrições para a programação do evento podem ser realizadas através de formulário online (http://bit.ly/46mZFid).