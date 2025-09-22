Matrículas nos cursos EAD ultapassam as dos cursos presenciais

CB Correio Braziliense

Divulgação do censo de educação superior 2024 - (crédito: Divulgação/Ascom/Inep)

Pela primeira vez, as matrículas nos cursos de graduação ultapassaram o número registrado nos cursos presenciais. É o que revela o Censo da Educação Superior de 2024, divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Segundo os dados, entre os 10 milhões de estudantes matriculados no ensino superior, 5,2 milhões encontram-se matriculados na modalidade EAD, contra cerca de cinco milhões na categoria presencial.

"A educação a distância criou condições de participação na educação superior de um público que teria dificuldades de frequentar presencialmente devido ao trabalho durante o dia. É a possibilidade de trazer uma população que já está inserida no mundo do trabalho para frequentar a educação superior", disse Manuel Fernando Palacios da Cunha e Melo, presidente do Inep.

Na ocasião, foram apresentados resultados detalhados e ampla análise de estudantes das instituições de ensino superior brasileiras. Ainda segundo o censo, cerca de 8,1 milhões de estudantes encontram-se na rede privada de educação, com percentual de 3,2% de aumento em relação ao ano anterior. Já na rede privada, estão matriculados cerca de dois milhões de alunos, número que manteve-se quase inalterado no mesmo período.

Além disso, ao longo da apresentação, foi revelado que pelo terceiro ano consecutivo a rede federal de educação apresenta redução no número de alunos, uma queda média de 1,02% ao ano no período de 2021 a 2024. Neste ano, discentes da rede federal, representam 64% das matrículas da rede pública, o que significa cerca de 1,3 milhão de estudantes ao total. Cerca de 90% das instituições do país são particulares e totalizam quase 80% das matrículas da graduação, sendo responsáveis por mais de 8 milhões de estudantes.

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Siperior (Abmes) avalia que os dados do Censo reforçam, mais uma vez, a força do setor privados para o acesso à educação superior. Para o diretor-presidente da Abmes, Janquiê Dinz evidencia a responsabilidade que o setor tem na construção do país, inclusivo e preparado para os desafios do futuro.

Realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Censo da Educação Superior constitui-se como importante instrumento de obtenção de dados para a geração de informações que subsidiam a formulação, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas, além de ser elemento importante para elaboração de estudos e pesquisas sobre o setor. O Censo coleta informações sobre as Instituições de Educação Superior (IES), os cursos de graduação e sequenciais de formação específica e sobre os discentes e docentes vinculados a esses cursos.



