UnB e Ipea lançam plataforma digital

YM Yandra Martins*

Seminário integração e qualificação - (crédito: Divulgação/Helio Montferre)

Plataforma de dados abertos GovHub, que integra dados de diferentes sistemas do governo federal e transforma informações fragmentadas em painéis claros, confiáveis e acessíveis, foi lançada pela Universidade de Brasília (UnB) por meio do Lab Livre (Centro de Competência em Software Livre) da UnB e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) nesta terça-feira (23/9).

Segundo a coordenadora do Lab Livre, Carla Rocha, a ideia da iniciativa é viabilizar o acesso a informações. Rocha associa a tecnologia à plataforma de streaming Netflix. De acordo com ela: “É como se fosse um netflix de dados. Pegamos dados de diversos lugares e reunimos de forma organizada”. A partir disso, os usuários podem ter acesso às informações e interpretá-las.

O funcionamento da plataforma

A tecnologia oferece uma visão contínua de todo o ciclo da gestão pública, além de qualificar informações do Governo Federal. As informações são reunidas em um só painel, com isso, o processo de análise ganha agilidade e clareza, permitindo identificar gargalos, avaliar resultados e tornar o acompanhamento mais transparente tanto para gestores quanto para a sociedade.

A ferramenta permite ainda, conectar bases antes isoladas, organizando dados de diferentes sistemas e transformando informações técnicas em conteúdos estratégicos para gestores e mais acessíveis à sociedade. Um exemplo é o processo de compras públicas. Enquanto o planejamento está registrado no ComprasNet, a execução orçamentária aparece no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).

O público alvo

De acordo com a coordenadora Carla Rocha, a ideia do sistema surgiu para auxiliar em especial a gestão pública do executivo. Como primeira camada de usuários beneficiados com o lançamento, esses funcionários podem utilizar-se da ferramenta para acessar dados que auxiliem nas suas funções de rotina.

A segunda camada de beneficiados incluí os órgãos de transparência e jornalistas. O foco do lançamento também é a participação social, para que as pessoas entendam os impactos gerados em suas vidas a partir das informações publicadas no banco de dados.

Apresentação da tecnologia

A apresentação ocorreu no auditório Anna Peliano, localizado na sede do Ipea, em Brasília, durante o Seminário Integração e Qualificação de Dados Públicos – Caminhos para a Gestão e Transparência e contou com a presença de representantes do Ipea, Ministério da Fazenda, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e Controladoria-Geral da União, além de especialistas da academia. Em conjunto com a plataforma, houve também o lançamento do livro-guia sobre sua aplicação.

Além da plataforma, o lançamento inclui o livro GovHub – Um guia prático para integração e qualificação de dados públicos, que apresenta a metodologia utilizada, os resultados obtidos e orientações para replicar a solução em outros órgãos e instituições.



Seminário: Integração e Qualificação de Dados Públicos – Caminhos Para a Gestão e Transparência (foto: Divulgação/Helio Montferre/Ipea)







