Greve dos servidores da UnB é suspensa após seis meses

Após meses de negociação, os servidores técnico-administrativos da Universidade de Brasília (UnB) retomam as atividades nesta segunda- feira (6). Em assembleia realizada nessa quarta (1º), os profissionais decidiram suspender a greve, apostando em negociações futuras.

Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (Sintfub), diz seguir mobilizado pelos seus direitos, em referência a manutenção do pagamento de parte de seus salários, cerca de um quarto da remuneração mensal dos servidores. A Unidade de Referência de Preços (URP), medida que procura combater a hiperinflação, prevê o pagamento dessa parcela há mais de 30 anos, um direito conquistado pelos servidores e garantido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). “A história registrou a maior greve dos técnico-administrativos em defesa de seus salários, da dignidade de suas famílias e da Universidade de Brasília. Seguimos em resistência e mobilizados pelos nossos direitos”, afirmaram.

Com o fim da greve, a Biblioteca Central dos Estudantes (BCE) informou pelas redes sociais que também retoma suas atividades na próxima segunda-feira, a partir das 7h.

