Everardo Maciel recebe o título de Doutor Honoris Causa pelo IDP

O ministro Gilmar Mendes descreveu Everardo Maciel como um "arquiteto da governança pública" - (crédito: Divulgação / IDP)

O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) concedeu ao consultor tributário e ex-secretário da Receita Federal Everardo Maciel o título de Doutor Honoris Causa. De acordo com a organização, o título foi concedido como forma de reconhecer a trajetória de Maciel e as "relevantes contribuições para o aprimoramento das instituições brasileiras e para o desenvolvimento de uma cultura tributária mais justa, racional e transparente".

A cerimônia contou com as presenças do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e fundador do IDP, Gilmar Mendes, e do professor, jurista e tributarista Heleno Taveira Torres. "É com grande alegria que o IDP concede hoje o título de Doutor Honoris Causa a um grande homem público: Everardo de Almeida Maciel. Ele tem contribuído decisivamente para o fortalecimento das nossas instituições e para a construção de uma cultura tributária mais racional e justa no Brasil”, afirmou Gilmar Mendes, durante a solenidade.

O ministro do STF também elencou Everardo Maciel como um "arquiteto da governança pública" e portador de ideais "pragmáticos e transformadores". "O IDP reconhece em Everardo um espírito público de rara consistência, um arquiteto da governança pública que soube conjugar competência técnica com lucidez política e compromisso social. Para ele, o tributo é um elo entre o cidadão e o Estado, uma expressão da solidariedade republicana”, completou.

Nascido em Pesqueira (PE), Maciel é engenheiro especializado em geologia e pós-graduado pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Em Pernambuco, Everardo foi superintendente do Conselho de Desenvolvimento, secretário da Fazenda e secretário de Educação.

No governo federal, foi Secretário-Executivo nos ministérios da Educação, da Casa Civil e do Interior. Em seguida, assumiu a Secretaria da Receita Federal. Ele ainda é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF), foi presidente do Conselho Consultivo do Instituto de Ética Concorrencial (ETCO) e do Centro Interamericano de Administrações Tributárias (CIAT).