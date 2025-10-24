Universidade de Brasília abre vagas para idosos

Por Ian Vieira

A Universidade de Brasília (UnB) publicou, na última quinta-feira (23), o edital que abre inscrições para vagas extraordinárias. O vestibular visa o público da terceira idade, com o intuito de promover o envelhecimento saudável e participativo. As inscrições abrem no próximo dia 27 de outubro e vão até 10 de novembro.

As vagas a serem preenchidas não compõem o quadro de vagas primárias da instituição, tratando-se de extraordinárias, ou seja, vagas que não foram ocupadas anteriormente, com início das aulas previstas para o primeiro semestre letivo de 2026. A classificação dos participantes se dará por meio de uma redação de língua portuguesa, com duração de cinco horas. Para realizar a inscrição, que é gratuita, o candidato deve acessar o site: https://www.cebraspe.org.br/

O candidato que necessitar de atendimento especializado, com ou sem adaptações razoáveis ou tecnologias assistivas, para a realização da prova de redação, deverá assinalar a opção disponível ao se inscrever para o processo seletivo. Além disso, o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da prova e que, em razão de doenças ou condições limitantes, necessitar de um acompanhante para a realização da prova de redação, também poderá solicitar durante a inscrição.

