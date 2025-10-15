Universidade de Brasília pretende construir um "Instituto do Clima"

15/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. CB Poder com a reitora da UnB, Rozana Naves. Na bancada, Maria Niedeauer e Sibele Negromonte - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

A reitora da Universidade de Brasília (UnB), Rozana Naves, foi a convidada do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta quarta-feira (15/10). A gestora conversou com as jornalistas Mariana Niederauer e Sibele Negromonte a respeito dos preparativos da UnB para as discussões climáticas pré-COP30.

A reitora conta que a organização para os eventos relativos a COP30 começaram há alguns meses na universidade. “Faz parte do nosso programa de gestão a discussão sobre justiça socioambiental, a contribuição em rede nacional e internacional para mitigação dos efeitos da crise climática”, explicou.

“Começamos convidando os pesquisadores e estudantes da Universidade de Brasília que se interessassem pelo tema. Tivemos uma adesão enorme, que surpreendeu pela relevância de todas as áreas do conhecimento. Desde então, estamos organizando uma programação interna da UnB, que conta com palestras, atividades com os estudantes e uma programação cultural muito intensa”, acrescentou.

Alguns estudiosos da universidade estarão presentes na conferência em Belém. Rozana reconhece a importância da defesa da preservação do Cerrado no contexto da COP30 e conta que continuará os projetos após o evento: “Nosso objetivo final é que a UnB passe a ser referência como um centro de pesquisa na área de mudança climática e combate à crise climática mundial. Então estamos construindo esse processo, passo a passo, como parte da nossa identidade de vanguarda na proposição de soluções para as grandes crises”. “Nossa intenção é constituir o que chamamos, provisoriamente, de Instituto do Clima e buscar financiamento para que ele ocorra”, afirmou.

