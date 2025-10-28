UnB lança vestibular indigena para 2026

E EuEstudante

Abre inscrições para vestibular índigena - (crédito: Reprodução/ Universidade de Brasília)

Por Gabriela Braz

A Universidade de Brasília (UnB) abre inscrições para o vestibular indigina de 2026. O processo seletivo exclusivo para candidatos indígenas é realizado em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). A iniciativa tem finalidade de ampliar o acesso de pessoas indígenas à universidade pública e reconhecer a diversidade cultural, as inscrições gratuitas vão até o dia 7 de novembro pelo site https://bit.ly/4qsEXqt.

A ação voltada à democratização do acesso ao ensino superior conta com 154 vagas em 40 cursos. As vagas são oferecidas nos câmpus Darcy Ribeiro, Ceilândia, Planaltina e Gama com graduação incluindo direito, enfermagem, engenharia, farmácia, psicologia entre outros. O vestibular compõe a prova objetiva de conhecimento e a redação em língua portuguesa em 7 de dezembro, juntamente com a avaliação de documentação e entrevista pessoal, de caráter eliminatório em 8 e 10 de dezembro. O processo ocorrerá em sete cidades, entre elas Brasília, Boa Vista, Tabatinga e São Gabriel.

O resultado final será divulgado em 19 de janeiro de 2026, e é focado a indígenas que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas, com exceção para bolsistas integrais ou parciais de rede privada. As inscrições são realizadas pelo Cebraspe: https://bit.ly/4qsEXqt. Os candidatos que precisarem de atendimento especializado ou queiram utilizar nome social devem indicar as devidas informações durante o processo de inscrição. A UnB reforça que a iniciativa busca garantir equidade no acesso à educação e valorizar o protagonismo indígena na produção de conhecimento.

Acesse as informações completas no edital: https://bit.ly/4qvafwz

