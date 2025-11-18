UnB volta ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

YM Yandra Martins*

Após cinco anos da Universidade de Brasília (UnB) fora do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a instituição vai reingressar no Sistema de Seleção Unificada ( Sisu), como modalidade de ingresso primário especial, em caráter excepcional e voluntário, para cursos de graduação. A previsão é de que o Sisu esteja funcionando a partir de 2026, mas a implementação será gradual e dependerá da adesão voluntária das unidades acadêmicas. O Decanato de Ensino de Graduação acompanhará os resultados e apresentará os relatórios regulares ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), órgão responsável pela aprovação da do reingresso da UnB no Sisu.

A proposta teve como embasamento um relatório técnico da Comissão de Avaliação e Acompanhamento dos Ingressos na Graduação (CAIS/DEG), que apontou queda na taxa de matrícula desde 2019, agravada pela pandemia de covid-19, e índices elevados de evasão, especialmente em licenciaturas.

O relatório informa que, atualmente, há cerca de 20% de vagas ociosas, considerando todos os cursos, o que reforça a necessidade de estratégias mais efetivas para ingresso primário. A adesão ao Sisu também permitirá que ingressantes pelo sistema tenham acesso ao programa Pé-de-Meia Licenciaturas, voltado à permanência estudantil.

O decano de Ensino de Graduação, Tiago Coelho, disse ao portal da UnB que a medida busca enfrentar um cenário nacional e internacional de estagnação na taxa de matrícula no ensino superior, conforme dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e estudos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).





