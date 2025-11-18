MEC aciona PF e anula três questões do segundo dia do Enem

Raphaela Peixoto

Em nota, o Inep explicou que a decisão foi tomada após análise da equipe técnica da comissão assessora responsável pela montagem do exame, que avaliou as circunstâncias e concluiu, com base em informações internas, que era necessário retirar as questões para garantir a integridade da avaliação - (crédito: Angelo Miguel/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) anulou três questões do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2025 após relatos nas redes sociais sugerirem a antecipação de questões semelhantes às aplicadas no segundo dia do exame. Além disso, a Polícia Federal foi acionada para investigar a autoria e a conduta dos responsáveis pelo compartilhamento de questões sigilosas. O objetivo é garantir a responsabilização por eventual quebra de confidencialidade ou má-fé, conforme divulgou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta terça-feira (18/11).

Na nota, o Inep explicou que a decisão foi tomada após análise da equipe técnica da comissão responsável pela montagem do exame, que avaliou as circunstâncias e concluiu, com base em informações internas, que era necessário retirar as questões para garantir a integridade da avaliação.

O Inep ainda ressaltou que o Enem utiliza a Teoria da Resposta ao Item (TRI), metodologia que exige que todas as questões passem por pré-testes, em que estudantes têm contato com itens que podem ser utilizados em futuras edições do exame — o que explica a existência de semelhanças.

Leia também: Lagarto venenoso citado no Enem 2025 inspirou a criação do Ozempic

"O Inep promove diversas estratégias para calibrar as questões que compõe o Banco Nacional de Itens e podem ser usadas na elaboração das provas do Enem. Os processos envolvem rigorosos protocolos de segurança, que foram cumpridos em todas as etapas do exame", reforçou o Inep.

Leia também: Enem vai avaliar o ensino médio a partir de 2026

O que aconteceu?

Segundo o jornal O Globo, um estudante teria resolvido, cinco dias antes da aplicação do Enem 2025, questões quase idênticas às que apareceram na prova realizada no último domingo. Em suas redes sociais, Edcley Teixeira afirma participar dos pré-testes do Inep, o que lhe permitiria recordar detalhes dos itens trabalhados. Com base nessas lembranças, ele comercializa aulas on-line como curso preparatório para o exame.

Leia também: Confira os gabaritos extraoficiais do segundo dia de provas do Enem 2025

A transmissão em que as questões foram apresentadas ocorreu no YouTube, em 11 de novembro, segundo a plataforma. Na live, Edcley exibiu, entre outras, uma questão de biologia sobre espécies que evoluem e permanecem restritas a determinados ambientes. A edição de 2025 do Enem trouxe um item sobre o mesmo tema; embora o enunciado fosse diferente, quatro das cinco alternativas coincidiam com as mostradas pelo professor — incluindo a resposta correta.

Nas redes sociais, Edcley também afirma ter tido acesso prévio a questões das edições de 2023 e 2024 do exame e diz ter incluído esses itens em seu curso preparatório.