Correio Braziliense

Expetativa pela tão sonhada vaga passará pelo vestibular neste fim de semana - (crédito: Divulgação/Beto Monteiro/UnB)

Por Ian Vieira* — O vestibular da Universidade de Brasília (UnB) ocorrerá neste sábado (22/11) e domingo (23) e oferece 2.102 vagas para o primeiro semestre de 2026. Além do Distrito Federal, Goiás (GO) e Minas Gerais (MG) também terão candidatos que realizarão a prova neste fim de semana. O processo seletivo será feito em diversos locais da capital, Formosa (GO), Valparaíso (GO), Goiânia (GO) e Uberlândia (MG).

As provas terão início às 13h, os candidatos devem levar o documento de identificação original com foto, caneta de material transparente de tinta preta, e em caso de levar alimentos ou bebidas não alcoólicas, o recipiente deve ser transparente e sem rótulo. Das 2.102 vagas, 817 são destinadas para a ampla concorrência e 1.285 para reservas de vagas, que são para estudantes de escola pública que sejam autodeclarados negros (pretos ou pardos), indígenas, quilombolas, de baixa renda.

Ao todo, o processo seletivo avaliará o participante em 240 questões, o primeiro dia do vestibular terá 20 questões de língua estrangeira escolhida previamente pelo candidato, tendo como opções língua inglesa, espanhola ou francesa. As outras 100 questões serão de língua portuguesa e literatura, geografia, história, artes, filosofia e sociologia. Por fim, o candidato deve produzir uma redação. No segundo dia de prova, as 120 questões serão voltadas para biologia, física, química e matemática.

O edital prevê que os resultados finais serão disponibilizados pela banca no dia 4 de abril de 2026, e disponíveis no site: https://www.cebraspe.org.br/vestibulares/VESTUNB_26

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes