UFG inaugura primeiro curso de especialização em Engenharia de Software do Brasil

Por Gabriela Braz

A Universidade Federal de Goiáis (UFG) abre as inscrições para o primeiro curso do país de especialização em engenharia de software que integra ferramentas da Inteligência Artificial Generativa (GenAI). A especialização ofertada pela universidade por meio do Centro Competência Embrapii em Tecnologias Imersivas (AKCIT) é totalmente on-line e gratuita. Com 10 vagas para a turma inaugural, o curso terá a duração de 12 meses. Para participar, basta realizar as inscrições pelo site: https://bit.ly/4pC2Ha5 até o dia 9 de dezembro.

A especialização é destinada a graduados em: ciências exatas, engenharia e computação, além de profissionais com experiência em programação, análise, desenvolvimento e gestão de TI e servidores públicos interessados em automação e inovação com IA generativa. A formação une fundamentos da engenharia de software ao uso prática da IA generativa e prevê especializar profissionais capazes de compreender, aplicar e avaliar criticamente o uso dessas tecnologias ao longo do processo.

As aulas são estruturadas em quatro trilhas de aprendizagem: introdução prática, fundamentos básicos, fundamentos específicos e prática aplicada. Ao final será cobrado um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), totalizando uma carga horária de 370 horas.

A expectativa é que cada turma tenha 100 vagas, sendo 90 delas destinadas às empresas (por indicação) e 10 serão públicas, preenchidas por meio de edital. A seleção das vagas para o público, acontecerá por avaliação curricular.

De acordo com o cronograma do edital, o curso iniciará no dia 23 de fevereiro de 2026 e tem seu término previsto para o dia 26 de fevereiro de 2027. Para mais informações, confira o edital: https://bit.ly/4pd55Vh.



