Transferências de instituições para UFPR será feita por meio da nota do Enem

Crédito: Reprodução/Internet. Universidade Federal do Paraná (UFPR). - (crédito: Reprodu??o/Internet)

Por Gabriela Braz

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) anunciou mudanças na seleção de estudantes externos interessados em transferência para seus cursos de graduação. A partir do processo seletivo de 2026, a avaliação será feita pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), substituindo a prova de conhecimentos gerais atualmente utilizada. A alteração está prevista na nova resolução do Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes (Provar), recentemente aprovada pelo Conselho de Ensino e Pesquisa (Cepe) da universidade.

Os candidatos poderão utilizar a nota de uma das cinco edições do Enem anteriores. A classificação dos inscritos levará em conta três critérios, aplicado em ordem de desempate: maior média ponderada na nota do Enem, maior nota na redação e maior idade cronológica. A mudança visa facilitar o acesso a universidades e reduzir o número de vagas ociosas . Outra medida já anunciada é a realização do vestibular em fase única válida a partir do processo seletivo 2026/2027.

Além da transferência, nova resolução da prova trata de outras seis modalidades de ocupação. Para o público externo, as modalidades são: aproveitamento do curso superior, destinado a graduados de qualquer instituição que queiram cursar uma nova graduação, e a complementação de estudos, para estudantes já graduados em qualquer instituição e desejam obter um novo grau em curso de mesmo nome, por exemplo alguém que tenha concluído um bacharelado e deseja cursar a licenciatura do mesmo curso. As outras quatro modalidades são destinadas a estudantes da própria UFPR: mudança de turno, mudança de grau, reopção de curso e reintegração (está para estudantes com registro acadêmico cancelado).

Houve também alteração no cálculo das vagas ociosas para todas as modalidades do Provar. O levantamento passará a considerar a real capacidade do curso, sendo realizado anualmente pela Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (Prograp) e homologado pelo Cepe. As vagas apuradas serão ofertadas no Provar para ocupação no ano subsequente. Essa reorganização visa dar mais transparência e eficiência ao preenchimento das vagas não ocupadas na universidade.

