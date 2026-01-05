SES-GO abre vagas para Programa de Residência Médica de 2026

Correio Braziliense

A Secretaria do Estado da Saúde de Goiás abre edital para preenchimento de 17 vagas no Programa de Residência Médica em 2026. O processo seletivo será realizado em fase única por meio de uma prova objetiva. As inscrições ocorrem de 8 até as 17h de 19 de janeiro pelo site: www.institutoverbena.ufg.br.

Ao todo são 17 vagas divididas por áreas da medicina e hospitais. Para o Hospital de Câncer de Goiás (HCN), serão ofertadas quatro vagas para ortopedia e traumatologia, duas para pediatria e duas para oncologia clínica. No Hospital Geral de Goiânia (HGG), há três vagas para geriatria e uma para gastroenterologia (ano adicional R3). O Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) oferece uma vaga para neurologia vascular e/ou neurossonologia (ano adicional R4) e uma para neurointensivismo (ano adicional R4). O Hospital de Doenças Tropicais (HDT) terá uma vaga para infectologia pediátrica e o Hospital Estadual de Criança e Adolescente (HECAD) duas para medicina intensiva.

A prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, será responsável por 100% da nota final. Com quatro horas de avaliação, as provas serão aplicadas no período vespertino em Goiânia e nas regiões metropolitanas. Será necessário 50 pontos para o candidato não ser eliminado. Para os que participaram do Programa de Residência Médica em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) ou Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB), poderão solicitar o acréscimo de 10% na nota obtida. O processo seletivo também prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e listas especificas para candidatos negros.

A taxa de inscrição custa R$ 500 para uma especialidade, R$ 400 por opção para duas e R$ 300 por opção para três ou mais, sendo isentos os candidatos do Cadastro Único ou com renda familiar de até três salários mínimos (ou individual de até dois).

Caso a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) aprove mais vagas durante o processo, elas poderão ser preenchidas pelos candidatos aprovados, respeitando a ordem de classificação.

Confira o edital: https://bit.ly/4bkH4Y3.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá