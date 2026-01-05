Escola Superior de Ciências da Saúde disponibiliza 160 vagas por meio do Sisu

Correio Braziliense

Serão oferecidas 80 vagas para cada curso - (crédito: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde DF )

A Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) ofertará 160 vagas para os cursos de medicina e enfermagem em 2026. As oportunidades são destinadas aos cursos de medicina e enfermagem, com seleção realizada exclusivamente por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC).

O período de inscrição no processo seletivo é entre 19 e 23 de janeiro, e serão disponibilizadas 80 vagas para cada curso. Os candidatos poderão concorrer tanto pela ampla concorrência, que corresponde a 48 vagas por curso, quanto pelo sistema de cotas, com 32 vagas, em cada graduação.

A política de cotas reserva 40% das vagas para estudantes que tenham cursado o ensino fundamental e médio em escolas públicas, seja no Distrito Federal ou em outros estados, conforme estabelece a Lei Distrital nº 3.361/2004.

Os interessados devem acessar o site, e o login é feito por meio da conta gov.br, para encontrar as vagas ofertadas. O sistema permite a utilização de filtros por município, instituição ou nome do curso. Ao fazer a busca, os cursos aparecerão com as denominações “Campus Escs Asa Norte – Graduação Medicina (Brasília/DF)” e “Campus Escs Samambaia – Graduação Enfermagem (Brasília/DF)”.