Universidade Católica de Brasília inaugura novo câmpus na Asa Sul em 2026

Correio Braziliense

Novo campus da Universidade Católica de Brasília (UCB) será inaugurado em março, na Asa Sul. - (crédito: Divulgação/UCB)

Por Ian Vieira

A Universidade Católica de Brasília (UCB) construiu um novo câmpus da instituição na Asa Sul, inauguração está prevista para março de 2026. A nova instalação fica localizada ao lado do Santuário Dom Bosco, na Quadra 702 Sul. As matrículas para o 1° semestre de graduação estão abertas.

Os cursos disponíveis para a primeira parte de 2026 são: análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, engenharia de software e relações internacionais. Além disso, administração e pedagogia, que terão aulas em formato on-line e presencial.

Leia também: UnB oferta mais de mil vagas para transferência e nova graduação

Manuel Furriela, reitor da Universidade Católica de Brasília. (foto: Divulgação/UCB)

O reitor da UCB, Manuel Furriela, comentou sobre a expansão da instituição com a abertura da nova unidade: "Estar presente no coração de Brasília é um marco para a Universidade Católica de Brasília. Ao chegarmos à Asa Sul, fortalecemos nossa missão de oferecer uma educação de excelência, acessível e conectada às demandas da sociedade e do mercado de trabalho, em um espaço que dialoga com a história e o futuro da nossa capital federal”.

A estrutura do câmpus conta com 21 salas de aula e três laboratórios de informática, além de laboratórios de anatomia sintética, físico-químico e multidisciplinar, além de sala de estudos, brinquedoteca, capela, lanchonetes e pátio de convivência, copiadora, máquinas de autoatendimento. Além disso, o espaço permite expansões futuras na unidade.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá