Correio Braziliense

Samsung Ocean anuncia parceria com a Universidade de Brasília (UnB). - (crédito: Divulgação/Samsung)

Por Ian Vieira*

O Samsung Ocean é um programa de capacitação tecnológica que anunciou a expansão das atividades por meio de uma parceria com a Universidade de Brasília (UnB). O início das atividades está previsto para janeiro de 2026, a parceria oferecerá conteúdos gratuitos ministrados por professores da UnB, incluindo aulas e cursos sobre inteligência artificial, digital health e empreendedorismo inovador nos modelos presencial e online. As informações estão disponíveis por meio do site: https://www.oceanbrasil.com/.

O curso de capacitação tecnológica gratuita oferece ensino para pessoas de todo o Brasil, levando em conta os principais temas do mercado de tecnologia e inovação. Os alunos inscritos participam de aulas, cursos e eventos gratuitos de forma remota e presencial nas instituições com as quais há parceria. Atualmente, o Samsung Ocean possui parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual do Amazonas (UEA), os alunos participantes que concluíram as atividades nas quais se inscreveram poderão emitir certificados.

O diretor de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung, Eduardo Conejo, comentou sobre a parceria: “Ter a Universidade de Brasília como nova parceira nos permite começar 2026 expandindo a atuação do Samsung Ocean e oferecendo oportunidade de qualificação profissional para ainda mais pessoas. Para além dos cursos e aulas, o Samsung Ocean promove a capacitação tecnológica de forma imersiva, com laboratórios, workshops e oportunidades de networking com especialistas, elevando a qualificação de profissionais para o mercado de tecnologia e inovação e permitindo que aprofundem seus conhecimentos nas mais diversas áreas desse e de outros setores, como saúde e robótica”.

A parceria com a Universidade de Brasília integra um projeto com vigência inicial de três anos, de outubro de 2025 a setembro de 2028, e tem como objetivo elevar a capacitação de profissionais especializados na área de tecnologia da informação e comunicação, com foco principal em saúde preditiva. A iniciativa prevê capacitações abertas e gratuitas nas áreas de tecnologia, empreendedorismo e inovação, por meio de cursos online e presenciais de curta duração, com início a partir de janeiro de 2026.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá