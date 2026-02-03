Fuvest divulga lista de segunda chamada dos aprovados no Vestibular 2026

GB Gabriela Braz

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), divulgou nesta terça-feira (3/2) a lista de convocados para a 2ª chamada do Vestibular 2026. A pré-matrícula virtual pode ser realizada entre às 8h desta quarta-feira (4/2) até as 12h de sexta-feira (6/2). Para consultar os nomes aprovados, acesse o site da fundação: https://bit.ly/4r2n6Xi.

A seguinte etapa é a efetivação da matrícula do aluno, que estará aberta entre as 8h de 23 de fevereiro e as 12h de 25 de fevereiro. Caso a efetivação da matrícula não seja realizada, o candidato perderá a vaga na Universidade de São Paulo.

Aos candidados que não constarem nessa segunda lista devem ficar atentos à terceira chamada, que será divulgada em 10 de fevereiro. Quem tiver interesse na lista de espera deve fazer a manifestação, no site da Fuvest, área do Candidato, nos dias 19 e 20 de fevereiro. Serão realizadas três convocações a partir dessa lista para ocupar as vagas remanescentes.

Para mais informações, acesse: https://bit.ly/4byxwci.



