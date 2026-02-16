FAB abre concurso com 175 vagas para Curso de Formação

IV Ian Vieira*

Força Aérea Brasileira (FAB) abre concurso para Primeira Turma do Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica - (crédito: Reprodução/FAB)





A Força Aérea Brasileira (FAB) publicou as Instruções Específicas do Exame de Admissão à Primeira Turma do Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica com ingresso previsto para 2027 (CFS 1/2027). Ao todo, são ofertadas 175 vagas. As inscrições estarão abertas até 6 de março e podem ser feitas por meio do site: https://ingresso.eear.fab.mil.br/

A taxa de inscrição para o concurso é de R$ 100 e as vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos que atendam às condições estabelecidas no edital. É necessário ter, no mínimo, 17 anos, e não completar 25 anos até 31/12/2027, além de ter concluído o ensino médio.

O processo seletivo será composto por provas escritas, que serão aplicadas em 31 de maio. O exame será composto por questões de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física, além de Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Psicológica e Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF).

Os candidatos aprovados em todas as fases e convocados para a validação documental e habilitação à matrícula deverão se apresentar em 10 de janeiro de 2027 na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), onde realizarão o curso, com duração de dois anos.





*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá